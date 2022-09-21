Запорожская АЭС снова попала под обстрел войск РФ: повреждено оборудование энергоблока

От ударов по ЗАЭС российские силы не останавливает даже присутствие на станции инспекторов МАГАТЭ, отметили в "Энергоатоме".

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Ночью в среду, 21 сентября 2022 года, Вооруженные силы РФ обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре, в результате чего было повреждено оборудование энергоблока №6. Об этом сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

По данным представителей предприятия, обстрел был совершен войсками РФ в 01:13 по Киеву. Атака спровоцировала повреждение оборудования связи энергоблока с открытым распределительным устройством станции. В результате отключились блочный трансформатор и трансформаторы, обеспечивающие потребности энергоблока.

"Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива", — констатировали в компании.

"Энергоатом" отметил, что персонал ЗАЭС в 02:00 наладили питание собственных нужд энергоблока от системы шин других энергоблоков станции, а дизельные генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в режим чередования.

"Рашисты продолжают совершать акты ядерного терроризма на атомных станциях Украины. Их не останавливает даже присутствие на площадке Запорожской АЭС инспекторов МАГАТЭ", — говорится в сообщении.

"Энергоатом" призвал Международное агентство по атомной энергии к более решительным действиям по прекращению действий РФ в отношении ядерных объектов, к помощи по освобождению станции от российских Вооруженных сил и обеспечению безопасности вокруг АЭС Украины.

Ранее эксперт по вопросам ядерной безопасности Пол Дорфман заявил, что в случае аварии на Запорожской АЭС территория Украины, некоторых районов России и Центральной Европы будут подвержены риску радиоактивного заражения.

Тем временем, по данным СМИ, идут активные переговоры по прекращению боев вокруг Запорожской АЭС.