Запорізька АЕС знову потрапила під обстріл військ РФ: пошкоджено обладнання енергоблоку

Від ударів по ЗАЕС російські сили не зупиняють навіть присутність на станції інспекторів МАГАТЕ, зазначили в "Енергоатомі".

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Уночі в середу, 21 вересня 2022 року, Збройні сили РФ обстріляли територію Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі, внаслідок чого було пошкоджено обладнання енергоблоку №6. Про це повідомила пресслужба компанії "Енергоатом".

За даними представників підприємства, обстріл було здійснено військами РФ о 01:13 за Києвом. Атака спровокувала ушкодження обладнання зв'язку енергоблока з відкритим розподільчим пристроєм станції. В результаті відключилися блоковий трансформатор і трансформатори, що забезпечують потреби енергоблоку.

"Через втрату живлення стався аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива", — констатували в компанії.

"Енергоатом" зазначив, що персонал ЗАЕС о 02:00 налагодив живлення власних потреб енергоблока від системи шин інших енергоблоків станції, а дизельні генератори 6-го енергоблока було вимкнено та переведено в режим чергування.

"Рашисти продовжують здійснювати акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ", — йдеться в повідомленні.

"Енергоатом" закликав Міжнародне агентство з атомної енергії до рішучіших дій щодо припинення дій РФ щодо ядерних об'єктів, до допомоги зі звільнення станції від російських Збройних сил і забезпечення безпеки навколо АЕС України.

Раніше експерт із питань ядерної безпеки Пол Дорфман заявив, що в разі аварії на Запорізькій АЕС територія України, деяких районів Росії та Центральної Європи будуть ризикувати радіоактивним зараженням.

Водночас, за даними ЗМІ, тривають активні переговори щодо припинення боїв навколо Запорізької АЕС.