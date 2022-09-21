ЗСУ відбили десять атак російських військ, знищено базу ЗС РФ під Луганськом, — Генштаб

Противник змушений примусово мобілізувати мешканців ОРДЛО для поповнення втрат. Окупанти зосереджують сили на повне захоплення Донецької області.

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Збройні сили України минулої доби відбили атаки російських військ на близько 10 населених пунктів, сили держави-агресора зазнають втрат. Підтвердилося знищення бази росіян у тимчасово окупованому Сватовому Луганській області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 21 вересня.

За даними українських сил оборони, противник зосереджує зусилля для повної окупації Донецької області, організації оборони на тимчасово окупованих територіях, а також зриву дій ЗСУ на окремих напрямках. Перегрупування підрозділів ЗС РФ триває, також сили агресора постійно ведуть розвідку з повітря й обстрілюють позиції ЗСУ на лінії зіткнення.

Минулої доби ЗС РФ завдали 8 ракетних і 35 авіаударів по території України, також здійснено 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. В результаті постраждала інфраструктура в понад 50 населених пунктах, серед яких Слов'янськ, Сіверськ, Соледар, Оскіл, Бахмут та інші. Також противник спробував завдати удару по Слов'янській теплоелектростанції.

Ситуація на фронті за напрямами

ЗС РФ продовжують завдавати ударів за допомогою танків, мінометів і артилерії на таких напрямках:

Сіверський — у районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове та Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка й Тур'я Сумської області;

Слобожанський — у районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ і Кам'янка;

Краматорський — Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

Бахмутський — Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка та Нью-Йорк;

Авдіївський — Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське;

Запорізький — Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне;

Південнобузький — понад 25 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення, зокрема Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине.

Удари ЗСУ по позиціях ЗС РФ

Станом на 19 вересня підтверджено ураження:

бази та військової техніки в Пологівському районі — ліквідовано понад 20 російських солдатів;

склад боєприпасів у Мелітопольському районі — знищено 5 одиниць техніки та понад 20 російських солдатів;

у районі Кам'янки — знищено 10 одиниць техніки та понад 10 російських солдатів;

комендатура у Сватовому — штаб і склад боєприпасів.

Для поповнення втрат на тимчасово окупованих територіях Донбасу триває примусова мобілізація місцевих жителів — їх затримують загони окупаційних сил і відправляють до пунктів збору для подальшого відправлення до російських підрозділів.

Крім цього в Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби українські захисники відбили атаки сил противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. ЗСУ також завдали понад 20 ударів по позиціях противника, уражено 19 районів базування російських солдатів і техніки, а також дві позиції зенітних ракетних комплексів. Крім цього ППО України знищила один російський Су-25 і чотири безпілотники.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу завдали ударів по 40 об'єктах ЗС РФ, у тому числі по 20 районах базування російських солдатів, озброєння та військової техніки, по 13 районах зосередження артилерії та по 7 складах боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні вночі Збройні сили РФ обстріляли територію Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі, внаслідок чого було пошкоджено обладнання енергоблоку №6.

Раніше в ЗСУ розповіли, як знищуються іранські безпілотники, які закупила РФ для використання у межах повномасштабної війни.