"Застали красоту": украинский военный сыграл на скрипке на передовой (видео)
Музыкант Моисей Бондаренко исполнил песню Someone You Loved под открытом небом. До войны парень учился в Киеве, выступал на улицах города и на корпоративах.
Уличный музыкант Моисей Бондаренко, который служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сыграл на скрипке на передовой. Видео игры на музыкальном инструмент он опубликовал в YouTube.
Музыкант исполнил на скрипке песню Someone You Loved шотландского певца Льюиса Капальди под открытом небом. Бондаренко играл в военной форме и в боевой экипировке.
"Во время возвращения с востока Украины мы застали вот такую красоту, поэтому захотели создать эту работу", — написал он.
Музыкант Моисей Бондаренко выступал на улицах Киева
Моисей Бондаренко родился в селе Красноивановка Днепропетровской области. Он говорил, что взял в руки скрипку в 13 лет, а с 15-ти играл за деньги в ресторанах. В 17 лет музыкант переехал в Киев на учебу и совмещал ее с уличными выступлениями и корпоративами.
23 февраля скрипач отправился на выступление в Одессе, а уже на следующий день началась война. Бондаренко вступил в ряды ВСУ и продолжил любимое дело на фронте.
"Это исторический момент и самое крутое чувство, когда ты чувствуешь себя реализованным, нужным. Я никогда раньше не держал автомат в руках. Я забочусь о своей стране, хочу здесь жить, важно проявить себя в такие моменты. В бункере я играю для парней, чтобы как-то отвлечь их. Мы стараемся поддерживать друг друга.", — говорил Бондаренко в общении с Zenger News.
Напомним, что недавно ВСУ уничтожили в городе Сватово Луганской области штаб "кадыровцев". Оккупанты понесли большые потери — погибло около 250 военных РФ.
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