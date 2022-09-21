"Застали красоту": украинский военный сыграл на скрипке на передовой (видео)

Музыкант Моисей Бондаренко исполнил песню Someone You Loved под открытом небом. До войны парень учился в Киеве, выступал на улицах города и на корпоративах.

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Уличный музыкант Моисей Бондаренко, который служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сыграл на скрипке на передовой. Видео игры на музыкальном инструмент он опубликовал в YouTube.

Музыкант исполнил на скрипке песню Someone You Loved шотландского певца Льюиса Капальди под открытом небом. Бондаренко играл в военной форме и в боевой экипировке.

"Во время возвращения с востока Украины мы застали вот такую красоту, поэтому захотели создать эту работу", — написал он.

[ + – ] Моисей Бондаренко сыграл под открытым небом песню Someone You Loved

Музыкант Моисей Бондаренко выступал на улицах Киева

Моисей Бондаренко родился в селе Красноивановка Днепропетровской области. Он говорил, что взял в руки скрипку в 13 лет, а с 15-ти играл за деньги в ресторанах. В 17 лет музыкант переехал в Киев на учебу и совмещал ее с уличными выступлениями и корпоративами.

23 февраля скрипач отправился на выступление в Одессе, а уже на следующий день началась война. Бондаренко вступил в ряды ВСУ и продолжил любимое дело на фронте.

"Это исторический момент и самое крутое чувство, когда ты чувствуешь себя реализованным, нужным. Я никогда раньше не держал автомат в руках. Я забочусь о своей стране, хочу здесь жить, важно проявить себя в такие моменты. В бункере я играю для парней, чтобы как-то отвлечь их. Мы стараемся поддерживать друг друга.", — говорил Бондаренко в общении с Zenger News.

[ + – ] За день до начала войны Моисей Бондаренко приехал на выступление в Одессе

Напомним, что недавно ВСУ уничтожили в городе Сватово Луганской области штаб "кадыровцев". Оккупанты понесли большые потери — погибло около 250 военных РФ.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" запаниковали, поэтому призвали Кремль быстрее провести "референдум" о присоединении оккупированных территорий к России, отмечали в Институте изучения войны.

Россия заявила о невозможности переговоров с Украиной переговоров после "референдума о присоединении" захваченных районов Донбасса.