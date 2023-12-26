MELOVIN вперше розповів, чи має стосунки

MELOVIN не приховує, що його серце вільне і наразі він має чимало уваги як від чоловіків, так і жінок

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Відомий український співак MELOVIN (справжнє імʼя Костянтин Бочаров) вперше прокоментував своє особисте життя та зізнався чи має стосунки. Тему особистого життя співак підняв в інтервʼю з Аліною Доротюк.

Зокрема, Меловін відзначив, що наразі не перебуває і в стосунках ні з хлопцем, ні з дівчиною.

"Стосунків я не маю. Але маю чимало залицяльників і залицяльниць. І мені це дуже приємно. Я не закритий до цього всього, я спілкуюся. Я дозволяю приймати увагу, вираження почуттів людей",- відзначив співак.

За його словами, хоч поки він немає стосунків, він не відмовляється від цього і з радістю прийме, якщо щось зміниться. Він не займається активним пошуком другої половинки, однак і не закривається від того, що може зустріти когось, хто йому буде симпатизувати.

01:20:01 - про романтичні стосунки

"Я від цього не закритий. Я не знаю як там складеться далі, але я просто відкритий, я не в стосунках",- акцентував увагу співак.

Варто відзначити, що у 2021 році MELOVIN публічно на музичному фестивалі Atlas Weekend вчинив камінг-аут поцілувавши на сцені хлопця. Після частина аудиторії співака відписалася від нього і не підтримала його сексуальну позицію.

Нагадаємо, крім цього, MELOVIN зізнався, чи готовий піти на фронт і що робив би, якби отримав повістку.