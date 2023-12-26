MELOVIN впервые рассказал, имеет ли отношения

MELOVIN не скрывает, что его сердце свободно и сейчас он имеет немало внимания как от мужчин, так и женщин

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Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) впервые прокомментировал свою личную жизнь и признался, есть ли у него отношения. Тему личной жизни певец поднял в интервью с Алиной Доротюк.

В частности, Меловин отметил, что пока не находится и в отношениях ни с парнем, ни с девушкой.

"Отношений у меня нет. Но имею немало поклонников и поклонниц. И мне это очень приятно. Я не закрыт к этому всему, я общаюсь. Я позволяю принимать внимание, выражение чувств людей",- отметил певец.

По его словам, хоть пока он не имеет отношений, он не отказывается от этого и с радостью примет, если что-то изменится. Он не занимается активным поиском второй половинки, однако и не закрывается от того, что может встретить кого-то, кто ему будет симпатизировать.

01:20:01 — о романтических отношениях

"Я от этого не закрыт. Я не знаю как там сложится дальше, но я просто открыт, я не в отношениях",- акцентировал внимание певец.

Стоит отметить, что в 2021 году MELOVIN публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут поцеловав на сцене парня. После часть аудитории певца отписалась от него и не поддержала его сексуальную позицию.

Напомним, кроме этого, MELOVIN признался, готов ли пойти на фронт и что делал бы, если бы получил повестку .