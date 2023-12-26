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Стиль жизни

MELOVIN со слезами на глазах признался, что боится идти на фронт

MELOVIN со слезами на глазах признался, что боится идти на фронт
Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/ | MELOVIN со слезами на глазах признался, что боится идти на фронт

MELOVIN не скрывает, что боится воевать и не понимает, чем бы он был полезен, если бы его все-таки забрали на войну.

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26-летний певец MELOVIN (настоящее имя Константин Бочаров) признался, что ему страшно идти на фронт, если он получит повестку. Об этом он заявил в интервью Алине Доротюк.

В частности, на вопрос если он получит повестку, пойдет ли он воевать, певец эмоционально ответил, что боится попасть на фронт.

"С моим перечнем болезней, я не уверен, что меня туда возьмут, но если мой перечень болезней им подходит, то я также не знаю, что делать. Добровольцем я же не пошел, потому что я сцу. Я в этом плане ссыкло, я это признаю. Это нормально, я боюсь. А те кто пошел добровольно, для меня герои, я бы так не смог. Я не знаю, что бы я там делал. Забился в угол? Я действительно ссу, я боюсь. Кто-то не боится, а для кого-то это вообще дело жизни. Для кого-то действительно его военное дело, вся его жизнь, так же как для меня творчество",- сказал певец.

31:07 — о повестке — пойдет ли воевать?

Он также отметил, что часто получает хейт в свою сторону, что не идет защищать Украину, но он так же, как и многие другие украинцы, имеет родных, которые служат, и даже имеет потери в семье.

В течение разговора MELOVIN признался, что ему действительно трудно и страшно говорить о войне, ведь это его пугает.

"Я не знаю, что тебе ответить, я впервые в этом. Мы же не выбирали родиться, чтобы была война. У меня нет ответа. Я так же боюсь. И мои мама и папа переживают. Это для всех больно",- со слезами на глазах рассказал певец.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что Меловин имеет неизлечимую болезнь — сахарный диабет .

Напомним, ранее MELOVIN жестоко ответил жене военнослужащего, которая отправила его на фронт.