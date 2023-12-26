MELOVIN зі сльозами на очах зізнався, що боїться йти на фронт

MELOVIN не приховує, що боїться воювати і не розуміє, чим би він був корисний, якби його все-таки забрали на війну.

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26-річний співак MELOVIN (справжнє імʼя Костянтин Бочаров) зізнався, що йому страшно йти на фронт, якщо він отримає повістку. Про це він заявив в інтервʼю Аліни Доротюк.

Зокрема, на запитання якщо він отримає повістку, чи піде він воювати, співак емоційно відповів, що боїться потрапити на фронт.

"З моїм переліком хвороб, я не впевнений, що мене туди візьмуть, але якщо мій перечень хвороб їм підходить, то я також не знаю, що робити. Добровольцем я ж не пішов, тому що я сцю. Я в цьому плані сцикло, я це визнаю. Це нормально, я боюсь. А ті хто пішов добровільно, для мене герої, я б так не зміг. Я не знаю, що б я там робив. Забився в угол? Я дійсно сцю, я боюсь. Хтось не боїться, а для когось це взагалі справа життя. Для когось справді його військова справа, все його життя, так само як для мене творчість",- сказав співак.

31:07 - про повістку - чи піде воювати?

Він також відзначив, що часто отримує хейт у свій бік, що не йде захищати Україну, але він так само, як і багато інших українців, має рідних, які служать, і навіть має втрати в родині.

Впродовж розмови MELOVIN зізнався, що йому дійсно важко і страшно говорити про війну, адже це його лякає.

"Я не знаю, що тобі відповісти, я вперше в цьому. Ми ж не вибирали народитися, щоб була війна. Я не маю відповіді. Я так само боюся. І мої мама і тато переживають. То для всіх боляче",- зі сльозами на очах розповів співак.

Варто відзначити, що нещодавно стало відомо, що Меловін має невиліковну хворобу — цукровий діабет.

Нагадаємо, раніше MELOVIN жорстоко відповів дружині військовослужбовця, яка відправила його на фронт.