MELOVIN жорстоко відповів дружині військовослужбовця, яка відправила його на фронт

Зауваженні жінки дуже зачепило співака

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Відомий український співак MELOVIN негативно сприйняв коментар однієї з підписниць і нецензурно відповів на закиди жінки в його бік.

Відео-відповідь артист опублікував на своїй сторінці в Тік-ток.

Так, жінка військовослужбовця, який служить в армії (так вона стверджує в коментарі), запропонувала співаку піти на фронт і отримати там контузію, як її чоловік. На думку Маргарити (так звати підписницю), це несправедливо, що одні сидять удома і намагаються "відкосити" від обов'язку перед державою, а інші вже майже два роки позбавляються там свого здоров'я.

Такий коментар підписниці обурив співака і він нестримався і публічно відповів їй, що він думає з цього приводу.

"Я в ах*є, Маргарито, від вас...",- почав MELOVIN. Однак уже згодом скинув пар і побажав жінці терпіння.

MELOVIN відповів на гнівний коментар у свій бік

На думку співака, вона просто дуже втомилася, але це не дає їй право таке говорити людям. MELOVIN вважає, що ці слова це пряме побажання смерті іншій людині.

Аби не сіяти негативу співак також побажав жінці, щоб її чоловік повернувся живим і здоровим.

Співак також зазначив, що він не розуміє, чому ця жінка така зла й агресивна і випускає все це на інших.

Нагадаємо, днями співак MELOVIN зізнався, що лікарі виявили у нього невиліковну хворобу. Як з'ясувалося встановлений діагноз це спадкове .

Також ми писали, що учасник гурту MOZGI Позитив і MELOVIN поцілувалися в губи на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві.