Не відстаючи від Melovin: Потап поцілувався з Позитивом на Atlas Weekend (відео)

Олексій Потапенко й Олексій Завгородній вже не вперше цілуються на камеру, проте все ще залишаються "натуралами".

Учасники групи MOZGI Потап і Позитив поцілувалися в губи на музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві. Відвідувачі опублікували відео епатажного перформансу в соціальних мережах.

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Перед виконанням пісні Олексій Потапенко й Олексій Завгородній заговорили про поцілунок на сцені та вирішили повторити вчинок співака Melovin. Ще один учасник колективу Дядя Вадя (Вадим Федоров) спробував відговорити товаришів: "Ви ж мої останні друзі-мужики в шоу-бізнесі".

Умовляння колеги не допомогли, й артисти вирішили спробувати. Утім, після короткого поцілунку в губи Потап і Позитив відсахнулися один від одного й почали гидливо витиратися під овації глядачів. Через кілька секунд заграла музика, і Позитив зачитав тематичний текст, яким почав виступ: "Нас натуралів залишилося так мало, що скоро ми вийдемо на парад натуралів".

Це вже не перший публічний поцілунок Потапа і Позитива. У 2017 році репери поцілувалися на камеру, спародіювавши своїх колег Настю Каменських і Надію Дорофєєву, які поцілувалися на церемонії M1 Music Awards. Так, Melovin не був першим, хто показав одностатевий поцілунок на телеканалі "М1".

Melovin зробив камінг-аут в перший день фестивалю Atlas Weekend. Музикант поцілував спочатку дівчину, а потім хлопця, оголосивши про свою бісексуальність. Після цього він також підняв веселковий прапор на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Наступного дня артист поскаржився, що його перформанс не показали в прямому ефірі телеканалу "М1", який вів трансляцію. Melovin звинуватив телевізійників у цензурі, яка заважає розвиватися Україні. Варто зазначити також, що фрагмент не виклали на офіційному YouTube-каналі.

Пізніше гендиректор каналу М1 Сергій Перцев прокоментував камінг-аут Melovin на Atlas Weekend. За його словами, співак не попередив знімальну команду про свої плани, тому режисер ПТС у момент перформансу вивів зображення з іншою камерою.