Гендиректор М1 пояснив, чому поцілунок Melovin не потрапив в ефір: "Треба повідомляти заздалегідь"

Співробітники телеканалу не знали про перформанс Melovin, а тому не показали його під час трансляції, запевняє Сергій Перцев.

Генеральний директор телеканалу "М1" Сергій Перцев запевняє, що камінг-аут Melovin на фестивалі Atlas Weekend не потрапив у прямий ефір через погану підготовку з боку співака. Він прокоментував ситуацію на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Сергія Перцева, Melovin не попередив знімальну команду "М1" про акцію з поцілунками, яку вирішив провести під час прямої трансляції музичного фестивалю. Режисер пересувної телевізійної станції не був обізнаний про плани артиста, тому замість виступу артиста на екрани вивели інтервʼю з бекстейджу.

"Щоб перформанси на сцені показувало телебачення, про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут, якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш", — висловився гендиректор каналу. — "А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей, було реально прикро".

[ + – ] Допис Сергія Перцева про скандал із Меловіном Фото: Скриншот

У коментарях користувачі звернули увагу, що в прямому ефірі з Atlas Weekend виступ Melovin обірвали посеред третьої пісні ще до її закінчення. Крім того, на YouTube-каналі так і не виклали повний запис із виконавцем:

[ + – ] Коментарі про Меловіна під дописом Сергія Перцева Фото: Скриншот

[ + – ] Коментарі про Меловіна під дописом Сергія Перцева Фото: Скриншот

"Це ж несправедливо щодо артиста — для всіх виклали повні версії, а для Меловіна — скорочену, без "DWTD"; "Якщо позиція телеканалу не гомофобна, то викотите пояснення офіційне і завантажте цю пісню, і всі заспокояться. А якщо будете кліпи Ліл Наса крутити, то взагалі сумнівів не буде"; "А чому б тоді на YouTube канал M1 music не додав третю пісню Меловіна (DWTD), виконання якої так несподівано перервали в ефірі ТБ задовго до фіналу".

Раніше Melovin заявив, що його камінг-аут вирізали з прямого ефіру "М1". Співак показав запис одного з відвідувачів Atlas Weekend, де він поцілував дівчину і хлопця на сцені, після чого підняв веселковий прапор ЛГБТ-спільноти. Melovin припустив, що всьому виною "скрепи" і цензура на телебаченні.