Гендиректор М1 объяснил, почему поцелуй Melovin не попал в эфир: "Надо сообщать заранее"

Сотрудники телеканала не знали о перформансе Melovin, а потому не показали его во время трансляции, уверяет Сергей Перцев.

Генеральный директор телеканала "М1" Сергей Перцев уверяет, что каминг-аут Melovin на фестивале Atlas Weekend не попал в прямой эфир из-за плохой подготовки со стороны певца. Он прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

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По словам Сергея Перцева, Melovin не предупредил съемочную команду "М1" об акции с поцелуями, которую решил провести во время прямой трансляции музыкального фестиваля. Режиссер передвижной телевизионной станции не был осведомлен о планах артиста, поэтому вместо выступления артиста на экраны вывели интервью с бэкстейджа.

"Что-бы перформансы на сцене показывало телевидение, про них надо сообщать заранее. Какой же это каминг-аут, если режиссёр ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг-аут подготовишь, так на нем и поплывёшь". — высказался гендиректор канала. — "А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей, было реально обидно".

[ + – ] Пост Сергея Перцева о скандале с Меловином Фото: Скриншот

В комментариях пользователи обратили внимание, что в прямом эфире с Atlas Weekend выступление Melovin оборвали посреди третьей песни еще до ее окончания. Кроме того, на YouTube-канале так и не выложили полную запись с исполнителем:

[ + – ] Комментарии о Меловине под постом Сергея Перцева Фото: Скриншот

[ + – ] Комментарии о Меловине под постом Сергея Перцева Фото: Скриншот

"Это же несправедливо относительно Артиста — для всех выложили полные версии, а для Меловина — сокращенную, без "DWTD"; "Если позиция телеканала не гомофобная, то выкатите объяснение официальное и загрузите эту песню, и все успокоятся. А если будете клипы Лил Наса крутить, то вообще сомнений не будет"; "А почему бы тогда на YouTube канал M1 music не добавить третью песню Меловиньа (DWTD), исполнение которой так неожиданно прервали в эфире ТВ задолго до финала".

Ранее Melovin заявил, что его каминг-аут вырезали из прямого эфира "М1". Певец показал запись одного из посетителей Atlas Weekend, где он поцеловал девушку и парня на сцене, после чего поднял радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Melovin предположил, что всему виной "скрепы" и цензура на телевидении.