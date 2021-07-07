Вслед за Melovin: Потап поцеловался с Позитивом на Atlas Weekend (видео)

Алексей Потапенко и Алексей Завгородний уже не впервые целуются на камеру, однако все еще остаются "натуралами".

Участники группы MOZGI Потап и Позитив поцеловались в губы на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве. Посетители опубликовали видео эпатажного перформанса в социальных сетях.

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Перед исполнением песни Алексей Потапенко и Алексей Завгородний заговорили о поцелуе на сцене и решили повторить поступок певца Melovin. Еще один участник коллектива Дядя Вадя (Вадим Федоров) попытался отговорить товарищей: "Вы же мои последние друзья-мужики в шоу-бизнесе".

Уговоры коллеги не помогли, и артисты решили попробовать. Впрочем, после короткого поцелуя в губы Потап и Позитив отпрянули друг от друга и принялись брезгливо вытираться под овации зрителей. Спустя несколько секунд заиграла музыка, и Позитив зачитал тематический текст, которым начал выступление: "Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".

Это уже не первый публичный поцелуй Потапа и Позитива. В 2017 году рэперы поцеловались на камеру, спародировав своих коллег Насти Каменских и Надежды Дорофеевой, которые поцеловались на церемонии M1 Music Awards. Таким образом, это Melovin не был первым, кто показал однополый поцелуй на телеканале "М1".

Melovin совершил каминг-аут в первый день фестиваля Atlas Weekend. Музыкант поцеловал сначала девушку, а затем парня, объявив о своей бисексуальности. После этого он также поднял радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

На следующий день артист пожаловался, что его перформанс не показали в прямом эфире телеканала "М1", который вел трансляцию. Melovin обвинил телевизионщиков в цензуре, которая мешает развиваться Украине. Примечательно также, что фрагмент не выложили на официальном YouTube-канале.

Позже гендиректор канала М1 Сергей Перцев прокомментировал каминг-аут Melovin на Atlas Weekend. По его словам, певец не предупредил съемочную команду о своих планах, поэтому режиссер ПТС в момент перформанса вывел изображение с другой камерой.