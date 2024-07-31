"Не зарабатываю много, но хватает": MELOVIN рассказал о своих гонорарах во время войны (фото)

Певец признался, что с начала войны в Украине его жизнь очень изменилась. MELOVIN редко появляется в социальных сетях. Он пишет музыку или танцует, когда ему совсем плохо.

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Украинский певец, победитель шестого сезона вокального шоу "X-Фактор" и второго сезона "Маски" MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, в интервью изданию Оboz.ua рассказал, как изменились его заработки с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Артист признался, что война внесла коррективы в его заработки: они стали меньше по сравнению с довоенным периодом. Сейчас у него есть коммерческие выступления, в частности последним таким была свадьба во Львове.

"Скажу так: рынок постепенно восстанавливается. Появляются запросы на коммерческие выступления. Последний корпоратив – свадьба, был во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что отмечать личные праздники сейчас нецелесообразно. Все актуально – эмоции, любовь", — поделился певец.

Певец MELOVIN Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Он заявил, что его жизнь очень изменилась. Хотя артист иногда закрывается в себе, но все же старается искать положительные моменты и проживать их по-своему.

"У меня нет каких-то неслыханных гонораров. И моя жизнь сейчас совсем не такая, как была до полномасштабной войны. Не зарабатываю много, но хватает. Меня сейчас не так часто можно увидеть в соцсетях… На какой-то период я умышленно ухожу оттуда… Закрываюсь в себе и пишу музыку. Слушаю эту музыку, если мне плохо. Танцую, если мне плохо. Это мой способ выражения чувств… Надо искать положительные моменты и их проживать. Все актуально. И прежде всего – наша жизнь", — сказал MELOVIN.

MELOVIN Фото: https://www.instagram.com/melovin_official/

Ранее, 5 февраля, MELOVIN намекнул, что Нацотбор на "Евровидение" был куплен. Певец раскритиковал большой разрыв в голосах между первым и вторым местами. Мало того, ему показались подозрительными результаты голосования жюри.