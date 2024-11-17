Женя Галич рассекретил свой годовой заработок и рассказал, на что тратит деньги (видео)

Музыкант и украинский защитник назвал сумму своего годового дохода и признался, что шоу-бизнес сейчас ему почти не приносит денег.

Украинский музыкант, фронтмен рок-группы O.TORVALD и военнослужащий ВСУ Женя Галич 17 ноября в интервью ведущему Славе Демину на проекте Муз_Тренд телеканала "Дом" рассекретил свой годовой заработок и откровенно признался, на что тратит деньги.

Артист в год зарабатывает приличную сумму. Часть денег он отправляет своей жене Валерии, которая с двумя детьми проживает в Польше. Кроме того, сейчас он не живет в их загородном особняке, а снимает квартиру в центре Киева, чтобы не садиться за руль.

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"Деньги — это стабильность. Так как есть финансовая ответственность, которую я на себя взял исключительно по обеспечению семьи. Я отправляю деньги, проживание за границей — это недешевая история. Мой годовой заработок — до двух миллионов гривен. Где-то 100 — 120 тысяч гривен в месяц. Я сейчас снимаю квартиру, чтобы не ездить каждый день в загородный дом. Это 25 тысяч гривен (аренда квартиры). Я именно поэтому снял квартиру в центре Киева, чтобы не ездить на машине. Для меня машина является триггером, я много ездил во время войны. Мне тяжело садиться за руль. Мне не нравится", — признался Галич.

Также он рассказал, что его расходы на питание составляют тысячу гривен в день. Женя отметил, что речь идет о заработке после вычета всех расходов на коллектив. "В весь коллектив обеспечен, зарплаты выплачены. 50% от гонорара отдаем на мое подразделение", — сказал музыкант. Он отметил, что сейчас шоу-бизнес ему почти не приносит денег. Есть зарплата военного. Есть кафе "Хайросте" у нас с женой, это где-то 50 тысяч. Есть роялти неплохие, особенно за "Наші люди всюди", это где-то 200 тысяч в квартал, особенно трек "Київ вдень і вночі" больше всего приносит денег", — прокомментировал Галич.

Напомним, 12 октября 2023 года Фокус писал о том, что Женя Галич отменил тур в США и возвращается на фронт.