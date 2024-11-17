Женя Галич розсекретив свій річний заробіток і розповів, на що витрачає гроші (відео)

Музикант і український захисник назвав суму свого річного доходу і зізнався, що шоу-бізнес зараз йому майже не приносить грошей.

Український музикант, фронтмен рок-гурту O.TORVALD і військовослужбовець ЗСУ Женя Галич 17 листопада в інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну на проекті Муз_Тренд телеканалу "Дом" розсекретив свій річний заробіток і відверто зізнався, на що витрачає гроші.

Артист за рік заробляє пристойну суму. Частину грошей він відправляє своїй дружині Валерії, яка з двома дітьми проживає в Польщі. Крім того, зараз він не живе в їхньому заміському особняку, а винаймає квартиру в центрі Києва, щоб не сідати за кермо.

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"Гроші — це стабільність. Бо є фінансова відповідальність, яку я на себе взяв виключно щодо забезпечення сім'ї. Я відправляю гроші, проживання за кордоном — це недешева історія. Мій річний заробіток — до двох мільйонів гривень. Десь 100 — 120 тисяч гривень на місяць. Я зараз винаймаю квартиру, щоб не їздити щодня в заміський будинок. Це 25 тисяч гривень (оренда квартири). Я саме тому зняв квартиру в центрі Києва, щоб не їздити на машині. Для мене машина є тригером, я багато їздив під час війни. Мені важко сідати за кермо. Мені не подобається", — зізнався Галич.

Також він розповів, що його витрати на харчування становлять тисячу гривень на день. Женя зазначив, що йдеться про заробіток після вирахування всіх витрат на колектив. "Весь колектив забезпечений, зарплати виплачені. 50% від гонорару віддаємо на мій підрозділ", — сказав музикант. Він зазначив, що зараз шоу-бізнес йому майже не приносить грошей. Є зарплата військового. Є кафе "Хайросте" в нас із дружиною, це десь 50 тисяч. Є роялті непогані, особливо за "Наші люди всюди", це десь 200 тисяч на квартал, особливо трек "Київ вдень і вночі" найбільше приносить грошей", — прокоментував Галич.

Нагадаємо, 12 жовтня 2023 року Фокус писав про те, що Женя Галич скасував тур у США і повертається на фронт.