Вулиці зрівняли із землею: ЗМІ показали супутникові знімки Бахмута до і після боїв за місто

За словами аналітика Джеймса Рендса, Росія втратила в битві за Бахмут дуже багато сил, але змогла захопити лише "трохи розбитого щебеню".

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Знімки Бахмута з висоти пташиного польоту показують, як постійні та виснажливі бої знищили місто. Більшість мирних жителів втекли. Зелені вулиці перетворилися на випалені краєвиди. Фотографії компанії Maxar Technologies показало видання The Washington Post.

За словами журналістів, деякі аналітики вважають, що позиції російських окупантів у Бахмуті можуть бути розтягнуті, якщо Москва наважиться захищати захоплені території без допомоги найманців ПВК "Вагнер".

"Це піррова перемога", — сказав журналістам Джеймс Рендс, аналітик лондонської військової розвідувальної фірми Janes.

"Ми не знаємо, скільки втрат зазнала Росія, але дуже багато. На це йде багато часу та енергії, а все, що у них є, — це трохи розбитого щебеню", — зазначив експерт.

Бахмут 8 травня 2022 року Бахмут 8 травня 2022 року Бахмут 8 травня 2022 року

Бахмут 15 травня 2023 Бахмут 15 травня 2023 Бахмут 15 травня 2023

Крім того, як повідомляється, на думку деяких аналітиків, битва за Бахмут може виконувати для України стратегічну функцію. Навіть якщо саме місто не вважалося важливим для військових цілей Росії до того, як "вагнерівці" зосередили на ньому свою увагу, битва, що тривала, могла відволікти російські ресурси.

"Десь уздовж лінії фронту Росія спробує прорватися. Якщо ви дотримаєтеся їх і продовжите боротьбу (у Бахмуті, — ред), одне місто буде повністю спустошене, але ви збережете вогонь в одному місці", — сказав Рендс.

Журналісти зазначили, що цінність міста для обох сторін на цей час більше пов'язана з політикою та мораллю, ніж зі стратегією.

Також журналісти NYT показали зруйнований Бахмут на відео.

Журналісти NYT показали відео де видно зруйнований Бахмут.

Нагадаємо, що 22 травня бійці ССОЗ СУ показали знищений Бахмут. У командуванні ССО запевнили, що спецназівці й надалі виконують завдання у місті, яке залишається найгарячішою точкою не лише на Донбасі, а й на всій лінії фронту.

Також повідомлялося, що у ЗСУ заявили, що ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Сергій Черуватий заявив, що Євген Пригожин розглядає будь-яку можливість залишити місто Бахмут на знак досягнення значущої воєнної перемоги.