Улицы сровняли с землей: СМИ показали спутниковые снимки Бахмута до и после боев за город

По словам аналитика Джеймса Рэндса, Россия потеряла в битве за Бахмут очень много сил, но смогла захватить лишь "немного разбитого щебня".

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Аэрофотоснимки Бахмута позволяют увидеть, как постоянные и изнурительные бои уничтожили город. Большинство мирных жителей бежали. Зеленые улицы превратились в выжженные пейзажи. Фотографии компании Maxar Technologies показало издание The Washington Post.

По словам журналистов, некоторые аналитики считают, что позиции российских оккупантов в Бахмуте могут быть растянуты, если Москва решится защищать захваченные территории без помощи наемников ЧВК "Вагнер".

"Это пиррова победа", — сказал журналистам Джеймс Рэндс, аналитик лондонской военной разведывательной фирмы Janes.

"Мы не знаем, сколько потерь понесла Россия, но очень много. На это уходит много времени и энергии, а все, что у них есть, — это немного разбитого щебня", — отметил эксперт.

Бахмут 8 мая 2022 года Бахмут 8 мая 2022 года Бахмут 8 мая 2022 года

Бахмут 15 мая 2023 Бахмут 15 мая 2023 Бахмут 15 мая 2023

Кроме того, как сообщается, по мнению некоторых аналитиков, битва за Бахмут может выполнять для Украины стратегическую функцию. Даже если сам город не считался важным для военных целей России до того, как "вагнеровцы" сосредоточили на нем свое внимание, затянувшаяся битва могла отвлечь российские ресурсы.

"Где-то вдоль линии фронта Россия попытается прорваться. Если вы сдержите их и продолжите борьбу (в Бахмуте, — ред), один город будет полностью опустошен, но вы сохраните огонь в одном месте", — сказал Рэндс.

Журналисты отметили, что ценность города для обеих сторон на данный момент больше связана с политикой и моралью, чем со стратегией.

Также журналисты NYT показали разрушенный Бахмут на видео.

Журналисты NYT показали видео, где видно разрушенный Бахмут.

Напомним, что 22 мая бойцы ССО ВСУ показали уничтоженный Бахмут. В командовании ССО заверили, что спецназовцы и дальше выполняют задачи в городе, который остается самой горячей точкой не только на Донбассе, но и на всей линии фронта.

Также сообщалось, что в ВСУ заявили, что ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Сергей Череватый заявил, что Евгений Пригожин рассматривает любую возможность покинуть город Бахмут в знак достижения значимой военной победы.