"Скоро варто очікувати на закінчення СВО": Пригожин висловився про заяви Міноборони РФ (аудіо)

Власник ПВК "Вагнер" саркастично подякував групі вищого командного складу Міноборони за "перемогу у третій світовій війні". Він натякнув, що армія РФ не виконує своїх військових планів.

Related video

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відповів на заяви Міністерства оборони РФ про запобігання контрнаступу ЗСУ. Він припустив, що незабаром так звана "спецоперація" Росії в Україні може бути завершена. Про цеповідомляють росЗМІ.

За його словами, якщо Міністерство оборони РФ говорить про зупинення контрнаступу українських військ, то воно зупинено, і сумніватися не доводиться. "Вагнерівці" перебувають у польових таборах і можуть доповісти лише обстановку там, а не на фронті.

"І загалом, я думаю, що найближчим часом нам слід очікувати закінчення спецоперації, всі контрнаступи у нас відбиті, воювати з Росією більше нема кому", — передають росЗМІ заяву Пригожина.

Глава ПВК "Вагнер" також жартома подякував групі вищого командного складу Міноборони, що РФ успішно "перемогла у третій світовій війні", цілком демілітаризувала весь світ і денацифікувала приклад, що бере зі Степана Бандери Україну.

Пригожин повідомив, що відзначить цю "чудову подію" і зробить собі татуювання на грудях, де з'являться начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та "реальний маршал перемоги" Ігор Конашенков.

Нагадаємо, що 6 червня керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російське Міноборони може влаштувати ядерний вибух у Білгородській області.

4 червня росЗМІ повідомляли, що російські військові за наказом своїх командирів відкрили вогонь за найманцями ПВК "Вагнер", які залишали позиції під Бахмутом.

Наступного дня, 5 червня, стало відомо, що найманці ПВК "Вагнер" взяли в полон офіцера російських військ Романа Веневітіна, командира 72-ї бригади ЗС РФ. За словами Пригожина, саме Веневітін наказав відкрити вогонь по "вагнерівцям".