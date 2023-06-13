Приказ для Пригожина. Чем закончится противостояние Шойгу и ЧВК "Вагнер"

До 1 июля 2023 года все российские добровольческие военные формирования должны подписать контракт с Министерством обороны РФ. Таким образом там пытаются перейти на единое управление и командование войсками. Украина путь легализации добровольческих формирований прошла еще в 2015 году. Фокус разбирался, что стоит за решением Шойгу — желание упорядочить управление войсками или не допустить зарождения "атаманщины" на фоне поражений армии.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о подчинении всех добровольческих формирований российской армии Министерству обороны. До 1 июля 2023 года все они должны подписать соответствующие контракты с оборонным ведомством. В министерстве объяснили, что таким образом смогут предоставить необходимый правовой статус добровольцам и создать единые подходы для их обеспечения и выполнения задач.

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев говорит, что таким образом в ведомстве Шойгу пытаются навести порядок в управлении войсками и командовании военными операциями. Это может указывать на общевойсковой подход российского командования к войне в Украине.

"Сейчас российская армия разбалансирована и состоит из регулярной армии, добровольческих формирований и частных военных компаний. Говорить о каком-то едином военном управлении невозможно, потому что полный хаос управления. Мы проходили похожую ситуацию во время АТО на востоке Украины. Напомню, тогда решить проблему удалось подчинением добровольческих подразделений Вооруженным силам и Нацгвардии", — говорит он Фокусу.

РФ будет накапливать резервы для осенне-зимней кампании 2023 года Фото: РБК

Селезнев предполагает, что сейчас в РФ будут максимально накапливать резервы, чтобы по результатам украинского контрнаступления принимать решение, что делать дальше. Есть вероятность того, что они готовятся к собственной осенне-зимней кампании или контрнаступления, или нового наступления. В связи с этим войско должно иметь единое подчинение.

"Если отбросить политику и что это враг, то Шойгу все правильно делает, это настоящее решение министра обороны. Все военные формирования российской армии должны быть подчинены определенному оперативному командованию, единому центру решений. Это делается для того, чтобы можно было планировать и проводить военные операции. Чтобы не повторялась ситуация, как было в Бахмуте с "вагнеровцами", когда там начали сыпаться фланги, а Пригожин решил вывести своих четыре тысячи бойцов. Создав такое себе основание для командования. Пригожин сам себе генерал и хозяин, согласовывающий свои действия только со своим куратором в ФСБ", — комментирует Фокусу военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Почему Пригожин против Шойгу

На выполнение приказа Шойгу сразу откликнулись чеченские военные формирования. Под телевизионные камеры контракт подписали представители подразделений "Ахмат", директор так называемого "Российского университета спецназа" Адам Дашаев и Адам Делимханов — депутат российской Госдумы, двоюродный брат Рамзана Кадырова. Сам факт подписания контракта между "Ахматом" и Минобороны выглядит странно, поскольку подразделение является частью Росгвардии РФ, то есть не является добровольческим в юридическом понимании.

Бойцы чеченских подразделений "Ахмат" входят в структуру Росгвардии РФ Фото: РИА Новости

Другое дело — это подразделения многочисленных частных военных компаний (ЧВК). В российском законодательстве их деятельность является вне закона и приравнивается к наемничеству. Именно поэтому, чтобы обеспечить их правовой статус и передачу вооружения, снаряжения и боеприпасов, их считают добровольцами.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже публично заявил, что не собирается подписывать никаких документов с Шойгу. По его словам, министр обороны РФ не способен нормально управлять своими войсками, а после такого приказа у "вагнеровцев" могут появиться проблемы с обеспечением оружием и боеприпасами.

"Разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут, и принесут вооружение и боеприпасы, и будут просить "помогите", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он также отметил, что ЧВК полностью подчиняется интересам РФ и Владимира Путина. А все свои действия согласовывает с генералом армии Сергеем Суровикиным, который до последнего времени занимал должность заместителя командующего Объединенной группировки российских войск на Украине.

То есть, из слов Пригожина можно сделать вывод, что он не против подписать контракт с министерством обороны РФ, но не будет взаимодействовать с непосредственно с Шойгу.

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Вагнер уходит. Как Пригожин стал опасной политической фигурой для Путина

Фокус уже рассказывал о публичном конфликте между Пригожиным и Шойгу. Основатель ЧВК "Вагнер" даже предлагал уволить действующего министра обороны и заменить его на начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Стоит напомнить, что с Шойгу также связывают две ЧВК — "Патриот" и "Шторм", который комплектовался исключительно из российских заключенных. На днях Генеральный штаб ВСУ сообщил о фактах дезертирства именно в штурмовых подразделениях ЧВК Шойгу.

Кто может заменить Шойгу

В украинской разведке считают, что необходимость перехода на контракт добровольческих формирований российской армии является своеобразным идеологическим жестом для того, чтобы надавить на Пригожина. Несмотря на то, что "вагнеровцы" остаются наиболее действенными и боеспособными силами в российской оккупационной армии. Сюда же надо добавить политические амбиции Пригожина, который начал свою политическую карьеру и пытается влиять на кадровые решения в российском Минобороны.

"В этом решении Шойгу есть и политические мотивы, ведь мы сейчас наблюдаем за борьбой ФСБ и Минобороны по всем политическим фронтам. Именно ФСБ пытается продвинуть своих людей в Минобороны, в частности на место Шойгу — Сергея Суровикина, а Михаила Мизинцева — на место начальника Генштаба Валерия Герасимова", — говорит Фокусу Коваленко.

Отметим, в конце мая американский Институт изучения войны сообщил, что уволенный ранее бывший заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев перешел в ЧВК Пригожина.

Мизинцев и Суровикин — единственные представители российского военного руководства, о которых положительно отзывается основатель ЧВК "Вагнер".

Генерал армии Суровикин может занять кресло министра обороны РФ Фото: ТАСС

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что Минобороны РФ удастся успешно объединить под свое руководство все добровольческие подразделения и ЧВК, воюющие в Украине. В ситуации с "Вагнером" все будет зависеть от результатов кремлевских интриг и возможностей Шойгу сохранить за собой кресло министра.

"С ЧВК "Вагнер" здесь особый случай — они останутся, но для дальнейшего использования в гибридных войнах, там они себя проявили как крайне эффективный элемент. Если говорить о Пригожине, то он уже начал свою политическую карьеру и перешел в политический этап деятельности, война сейчас не для него. Действительно, на ней он заработал свои определенные дивиденды и, в отличие от того же Шойгу, имеет настоящие фото и видео из зоны боевых действий", — говорит Коваленко.

В свою очередь, Владислав Селезнев напоминает, что, кроме Шойгу, в российской армии есть верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, который имеет свои рычаги для жесткого подчинения армии и силовых структур.

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