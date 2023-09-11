Лінії оборони ЗС РФ: військовий експерт розповів, що допомогло ЗСУ прорвати "першу"

ЗС РФ "витратили" багато військ на першій лінії оборони, а охопити другу лінію оборони РФ не вистачає сил, через що вони розтягують їх по всій лінії фронту.

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Якби ЗС РФ, обороняючись на півдні України, нав’язали ЗСУ ар'єргардні бої, Силам оборони прийшлося складно. Про це сказав Українському Радіо оглядач Defense Express Іван Киричевський.

На його думку, ЗС РФ "витратили" багато військ на першій лінії оборони, а охопити другу лінію оборони РФ не вистачає сил, через що росіяни змушені "розмазати" 150 тисяч своїх "багнетів" на Бахмут, Куп’янський та Лиманський напрямки, а не передислоковувати їх на Південь для відбиття наступу з боку ЗСУ.

"Вважається, що перша лінія оборони противника найскладніша – найкраще побудована, там стоять найкращі війська. Друга, третя вже побудовані абияк. Тому, коли ЗСУ прорвали першу лінію оборони, то вже справа піде", — вважає оглядач.

Як вибудовані лінії оборони ЗС РФ

Перша лінія оборони ворога була лінією забезпечення. Це буфер, глибиною 20–30 км, до російських укріпрайонів, збудованих з бетону. Тут переважали земляні фортифікації та хаотично поставлені мінні поля.

"Мінні поля ставили так, щоб наша техніка не могла вільно маневрувати, потрапляла під удар російських протитанкових комплексів, артилерії, "ланцетів". Плюс там було дуже багато російської "живої" сили. Якщо вони вздовж ставили свої "лисячі" нори – земляні укриття, то потім вони могли перетворитися на лабіринт, який може охопити навіть одне село. Тобто рота могла пересуватися дуже складним лабіринтом і при штурмі невеликих сіл буквально "пити" кров нашим військам.

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Друга лінія являє собою класичні укріплення з бетонних дотів, укріплень та траншей. Вони побудовані глибиною на кілька кілометрів. Там також можуть бути мінні поля, протитанкові рови, "піраміди Вагнера". За позиціями можуть бути забетоновані позиції для артилерії чи танків. Прорвати такі лінії оборони класичною артилерією дуже складно.

"На півдні, ЗС РФ було би доцільніше нав’язувати ар’єргардні бої. Якби вони так зробили, нашим військовим там було би непереливки. Тому що дуже багато військ, які чіпляються за обладнання та інженерні укріплення, – це неприємна ситуація. На щастя, росіяни вчинили навпаки: більшу частину своїх військ і резервів витратили саме на утримання цієї першої лінії оборони, де були земляні укріплення з хаотичними мінними полями", – підсумовує військовий експерт.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони під Оріховим. Бійцям вдалося просунутися в районі населених пунктів Роботине та Вербове — у деяких місцях це просування на кілька сотень метрів, на інших ділянках — до кілометрів.

Раніше повідомлялося, що росіяни масово знищують муляжі українських гаубиць Д-20, гармат американського виробництва М777, мінометів, РЛС та засобів ППО, які виготовляються фахівцями у невеликому ангарі.