"Ми вражені прогресом": у Держдепі США оцінили наступ ЗСУ на півдні

У США вважають, що Росія створила найбільшу за останні 100 років лінію оборони, а Україні потрібне обладнання для механізованого розмінування та далекобійна артилерія для її прориву.

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Збройні сили України й надалі ведуть бойові дії та наступають, а результат контрнаступу вражає. Про це заявила Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США, інформує пресслужба Ялтинської європейської стратегії.

З її слів, американська влада та військові уважно стежать за подіями на фронті. Особлива увага прикута до півдня, де розгорнулися найважливіші битви. Нуланд вважає, що є певні успіхи.

"Цей контрнаступ йде кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", – заявила вона.

Представниця США наголосила на тому, що Росія створила найбільшу за останні 100 років лінію оборони. З її слів, дуже важливо розуміти чого саме потребує Україна потребує для прориву цих рубежів.

Вона додала, що влада США має уявлення щодо того, що саме необхідно для успіху. Нуланд додала, що російську оборону можна подолати за умови тісної співпраці між урядами США та України. Серед необхідного озброєння вона назвала та інші засоби. Нуланд наголосила на тому, що важливо Сполучені Штати роз'яснюють усім партнерам у Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки для глобальної безпеки матиме, якщо Україна не переможе в цій війні. Термінів постачання відповідної техніки вона не назвала.

Нагадаємо, 10 вересня у ГУР спрогнозували хід контрнаступу в холодну пору року. Зі слів керівник відомства Кирила Буданова, погана погода ускладнить дії українських військ, але не зможе зупинити. Він наголосив на тому, що бойові дії й надалі триватимуть.