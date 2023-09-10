"Мы поражены прогрессом": в Госдепе США оценили наступление ВСУ на юге

В США считают, что Россия создала самую большую за последние 100 лет линию обороны, а Украине нужно оборудование для механизированного разминирования и дальнобойная артиллерия для ее прорыва.

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Вооруженные силы Украины продолжают вести боевые действия и наступают, а результат контрнаступления впечатляет. Об этом заявила Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, информирует пресс-служба Ялтинской европейской стратегии.

По ее словам, американские власти и военные внимательно следят за событиями на фронте. Особое внимание приковано к югу, где развернулись важнейшие сражения. Нуланд считает, что есть определенные успехи.

"Это контрнаступление идет километр за километром, но мы поражены достигнутым прогрессом, особенно на юге", — заявила она.

Представительница США отметила, что Россия создала самую большую за последние 100 лет линию обороны. По ее словам, очень важно понимать в чем именно нуждается Украина для прорыва этих рубежей.

Она добавила, что власти США имеют представление о том, что именно необходимо для успеха. Нуланд добавила, что российскую оборону можно преодолеть при условии тесного сотрудничества между правительствами США и Украины. Среди необходимого вооружения она назвала и другие средства. Нуланд отметила, что важно Соединенные Штаты разъясняют всем партнерам в Европе, Азии и Африке, какие негативные последствия для глобальной безопасности будет иметь, если Украина не победит в этой войне. Сроков поставки соответствующей техники она не назвала.

Напомним, 10 сентября в ГУР спрогнозировали ход контрнаступления в холодное время года. По словам руководитель ведомства Кирилла Буданова, плохая погода усложнит действия украинских войск, но не сможет остановить. Он отметил, что боевые действия и в дальнейшем будут продолжаться.