Линии обороны ВС РФ: военный эксперт рассказал, что помогло ВСУ прорвать "первую"

ВС РФ "потратили" много войск на первой линии обороны, а охватить вторую линию обороны РФ не хватает сил, из-за чего они растягивают их по всей линии фронта.

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Если бы ВС РФ, обороняясь на юге Украины, навязали ВСУ арьергардные бои, Силам обороны пришлось бы сложно. Об этом сказал Украинскому Радио обозреватель Defense Express Иван Киричевский.

По его мнению, ВС РФ "потратили" много войск на первой линии обороны, а охватить вторую линию обороны РФ не хватает сил, из-за чего россияне вынуждены "размазать" 150 тысяч своих "штыков" на Бахмут, Купянское и Лиманское направления, а не передислоцировать их на Юг для отражения наступления со стороны ВСУ.

"Считается, что первая линия обороны противника самая сложная — лучше всего построена, там стоят лучшие войска. Вторая, третья уже построены кое-как. Поэтому, когда ВСУ прорвали первую линию обороны, то уже дело пойдет", — считает обозреватель.

Как выстроены линии обороны ВС РФ

Первая линия обороны врага была линией обеспечения. Это буфер, глубиной 20-30 км, до российских укрепрайонов, построенных из бетона. Здесь преобладали земляные фортификации и хаотично поставленные минные поля.

"Минные поля ставили так, чтобы наша техника не могла свободно маневрировать, попадала под удар российских противотанковых комплексов, артиллерии, "ланцетов". Плюс там было очень много российской "живой" силы. Если они вдоль ставили свои "лисьи" норы — земляные укрытия, то потом они могли превратиться в лабиринт, который может охватить даже одно село. То есть рота могла передвигаться по очень сложному лабиринту и при штурме небольших сел буквально "пить" кровь нашим войскам.

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Вторая линия представляет собой классические укрепления из бетонных дотов, укреплений и траншей. Они построены глубиной на несколько километров. Там также могут быть минные поля, противотанковые рвы, "пирамиды Вагнера". За позициями могут быть забетонированные позиции для артиллерии или танков. Прорвать такие линии обороны классической артиллерией очень сложно.

"На юге, ВС РФ было бы целесообразнее навязывать арьергардные бои. Если бы они так сделали, нашим военным там было бы туго. Потому что очень много войск, которые цепляются за оборудование и инженерные укрепления, — это неприятная ситуация. К счастью, россияне поступили наоборот: большую часть своих войск и резервов потратили именно на содержание этой первой линии обороны, где были земляные укрепления с хаотичными минными полями", — заключает военный эксперт.

Напомним, что в ВСУ рассказали о второй линии обороны под Орехово. Бойцам удалось продвинуться в районе населенных пунктов Роботино и Вербово — в некоторых местах это продвижение на несколько сотен метров, на других участках — до километров.

Ранее сообщалось, что россияне массово уничтожают муляжи украинских гаубиц Д-20, пушек американского производства М777, минометов, РЛС и средств ПВО, которые изготавливаются специалистами в небольшом ангаре.