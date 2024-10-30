В РФ сделали производство "Шахедов" проще и дешевле: что изменилось (фото)

Судя по обломкам недавно сбитых "Шахедов", россияне упростили двигатели MD550, которые и так не отличались высокой стоимостью.

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В Российской Федерации удешевляют производство дронов "Шахед", выпускаемых под названием "Герань-2", в частности за счет изменений в двигателях. Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на свои источники.

По информации портала, россияне упростили двигатели для "Шахедов" и на них уже не устанавливается стартер и маховик. Об этом свидетельствует анализ обломков дронов сбитых за последнее время. При этом ранее двухтактный двигатель MD550 мощностью 50 л.с и так не отличается высокой стоимостью. Эксперты портала также сравнили фото этого двигателя и его упрощенной версии.

Оригинальный MD550 для Shahed-136 Фото: Defence Express

Как отмечают в издании, двигатели в основном производятся в Китае, поэтому РФ, вероятно, заказывает их именно в такой комплектации по специальным заказам. Упрощение конструкции позволяет снизить стоимость двигателей, соответственно закупать больше единиц и производить больше "Шахедов".

Упрощенный двигатель MD550 для Shahed-136 Фото: Defence Express

Эксперты также обратили внимание на то, что многие другие элементы оригинальной конструкции иранских "Шахедов" были упрощены, чтобы сократить производственные циклы. До этого россияне также изменили материал корпуса, электронные компоненты и боевую часть, локализируя производство в "Алабуге".

Авторы материала подчеркнули, что РФ постоянно масштабирует производство "Шахедов". Так, в сентябре этого года мощности РФ в "Алабуге" достигли показателя в 6000 Shahed-136, опередив план на год. В то же время россияне, очевидно, пытаются сделать производство БПЛА еще быстрее и дешевле.

Напомним, украинские разработчики вместе с военными проводят боевое испытание беспилотника "Ватра", созданного для перехвата барражирующих боеприпасов "Шахед".

Также сообщалось, что в социальных сетях начали появляться видео, на которых украинцы пытаются отремонтировать двигатели сбитых и найденных ударных беспилотных аппаратов "Шахед".