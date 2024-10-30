У РФ зробили виробництво "Шахедів" простішим і дешевшим: що змінилося (фото)

Судячи з уламків нещодавно збитих "Шахедів", росіяни спростили двигуни MD550, які й так не вирізнялися високою вартістю.

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У Російській Федерації здешевлюють виробництво дронів "Шахед", що випускаються під назвою "Герань-2", зокрема за рахунок змін у двигунах. Про це пише видання Defense Express із посиланням на свої джерела.

За інформацією порталу, росіяни спростили двигуни для "Шахедів" і на них уже не встановлюють стартер і маховик. Про це свідчить аналіз уламків дронів збитих за останній час. При цьому раніше двотактний двигун MD550 потужністю 50 к.с. і так не вирізняється високою вартістю. Експерти порталу також порівняли фото цього двигуна і його спрощеної версії.

Оригінальний MD550 для Shahed-136 Фото: Defence Express

Як зазначають у виданні, двигуни здебільшого виробляють у Китаї, тому РФ, імовірно, замовляє їх саме в такій комплектації за спеціальними замовленнями. Спрощення конструкції дає змогу знизити вартість двигунів, відповідно закуповувати більше одиниць і виробляти більше "Шахедів".

Спрощений двигун MD550 для Shahed-136 Фото: Defence Express

Експерти також звернули увагу на те, що багато інших елементів оригінальної конструкції іранських "Шахедів" були спрощені, щоб скоротити виробничі цикли. До цього росіяни також змінили матеріал корпусу, електронні компоненти і бойову частину, локалізуючи виробництво в "Алабузі".

Автори матеріалу підкреслили, що РФ постійно масштабує виробництво "Шахедів". Так, у вересні цього року потужності РФ в "Алабузі" досягли показника в 6000 Shahed-136, випередивши план на рік. Водночас росіяни, очевидно, намагаються зробити виробництво БПЛА ще швидшим і дешевшим.

Нагадаємо, українські розробники разом із військовими проводять бойове випробування безпілотника "Ватра", створеного для перехоплення баражувальних боєприпасів "Шахед".

Також повідомлялося, що в соціальних мережах почали з'являтися відео, на яких українці намагаються відремонтувати двигуни збитих і знайдених ударних безпілотних апаратів "Шахед".