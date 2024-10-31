Харьковчанин помогал "Роскосмосу" с настройкой спутников-шпионов (фото, видео)

Космические системы нужны РФ для обнаружения ВСУ и корректировки огня. По данным СБУ, украинский предприниматель даже разрешил врагу использовать полигон своей компании.

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В Харькове задержали мужчину, который работал на военно-космические силы России. Деталями 31 октября поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Задержанному харьковчанину 47 лет, он работает гендиректором российской компании, которая настраивает спутники-шпионы. Эти космические системы враг использует, чтобы выявлять геолокации Сил обороны, корректировать огонь и вести разведку.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Национальная полиция

Для откалибровки и наладки спутников мужчина заключил договоры с государственной корпорацией РФ "Роскосмос". Документ гласит, что он распорядился передать испытательный полигон своей компании в распоряжение Военно-космических сил России.

"Все необходимые документы подрядчик подписывал через электронную почту, а указания подчиненным в России отдавал через чаты в мессенджерах", — отметили в СБУ.

Фото переписки задержанного Фото: Служба безпеки України

По данным следствия, до полномасштабной войны фигурант долго жил в РФ и даже стал участником кремлевской программы по переселению. Во время обысков у него дома в Харькове изъяли российский паспорт, компьютер и телефоны. Также у мужчины и его возможных сообщников нашли более 10 миллионов гривен, вероятно, полученных за сотрудничество с врагом.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Национальная полиция

Харьковчанину сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. За это ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Служба безпеки України Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Служба безпеки України

В Харьковской областной прокуратуре пояснили, что в мае 2023 года "Роскосмос" запустила радиолокационный спутник "Кондор-ФКА №1". Работники же фигуранта помогли с подготовкой радиолокационных отражателей и измерительных средств, расчетом схемы расстановки этих отражателей, измерением характеристик окружающей среды и т.д. во время летных испытаний.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Служба безпеки України Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Служба безпеки України

Для предпринимателя уже избрали меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога.

В Национальной полиции уточнили, что испытания проводились на специальном полигоне в Волгоградской области РФ.

Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Национальная полиция Фото, сделанное правоохранителями во время обысков у задержанного Фото: Национальная полиция

Напомним, в Офисе генпрокурора сообщили, что в Харькове задержали агента российского ГРУ. 63-летняя женщина предлагала военнослужащим помощь с припиранием, чтобы "сливать" о них данные врагу.

30 октября в СБУ информировали о задержании харьковского ученого, который помогал России усовершенствовать "шахед". К работе ученый даже привлек своего бывшего студента, который сбежал в РФ.