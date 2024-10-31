Харків'янин допомагав "Роскосмосу" з налаштуванням супутників-шпигунів (фото, відео)

Космічні системи потрібні РФ для виявлення ЗСУ та коригування вогню. За даними СБУ, український підприємець навіть дозволив ворогу використовувати полігон своєї компанії.

Related video

У Харкові затримали чоловіка, який працював на військово-космічні сили Росії. Деталями 31 жовтня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Затриманому харків’янину 47 років, він працює гендиректором російської компанії, яка налаштовує супутники-шпигуни. Ці космічні системи ворог використовує, щоб виявляти геолокації Сил оборони, коригувати вогонь та вести розвідку.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Національна поліція

Для відкалібрування і налагодження супутників чоловік уклав договори з державною корпорацією РФ "Роскосмос". Документ свідчить, що він розпорядився передати випробувальний полігон своєї компанії у розпорядження Військово-космічних сил Росії.

"Усі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах", — зазначили у СБУ.

Фото листування затриманого Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, до повномасштабної війни фігурант довго жив у РФ та навіть став учасником кремлівської програми щодо переселення. Під час обшуків у нього вдома в Харкові вилучили російський паспорт, комп’ютер і телефони. Також у чоловіка і його можливих спільників знайшли понад 10 мільйонів гривень, ймовірно, отриманих за співпрацю з ворогом.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Національна поліція

Харків’янину повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. За це йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Служба безпеки України Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Служба безпеки України

У Харківській обласній прокуратурі пояснили, що у травні 2023 року "Роскосмос" запустила радіолокаційний супутник "Кондор-ФКА №1". Працівники ж фігуранта допомогли з підготовкою радіолокаційних відбивачів та вимірювальних засобів, розрахунком схеми розстановки цих відбивачів, вимірюванням характеристик навколишнього середовища тощо під час льотних випробувань.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Служба безпеки України Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Служба безпеки України

Для підприємця вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

У Національній поліції уточнили, що випробовування проводились на спеціальному полігоні у Волгоградській області РФ.

Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Національна поліція Фото, зроблене правоохоронцями під час обшуків у затриманого Фото: Національна поліція

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що у Харкові затримали агентку російського ГРУ. 63-річна жінка пропонувала військовослужбовцям допомогу з припиранням, щоб "зливати" про них дані ворогу.

30 жовтня у СБУ інформували про затримання харківського вченого, який допомагав Росії вдосконалити "шахед". До роботи науковець навіть залучив свого колишнього студента, який втік у РФ.