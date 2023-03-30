РФ перебрасывала военных и боеприпасы к украинской границе гражданской авиацией, — СБУ

Спецоперацией, для которой привлекли четыре российские авиакомпании, руководил глава Росавиации Александр Нерадько. При его содействии на фронт перебросили свыше 3000 солдат ВС РФ.

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Служба безопасности Украины заочно вручила уведомление о подозрении главе Федерального агентства воздушного транспорта России Александру Нерадько, который предоставлял гражданские самолеты для переброски российских военных и боеприпасов на фронт. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следствие установило, что попавший под санкции глава Росавиации помогал Министерству обороны РФ в развертывании оккупационных сил в направлении государственной границы Украины и на территорию оккупированного Крыма.

Для этого чиновник привлек четыре российские авиакомпании, которые предоставили свои самолеты для перевозки личного состава, оружия и боеприпасов противника.

С конца сентября по ноябрь 2022 года при содействии Нерадько оккупанты перевезли более 3000 военнослужащих, а также большое количество боеприпасов в аэропорт "Платов" Ростовской области и аэропорт Симферополя.

Впоследствии оккупационные подразделения участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и южном фронтах.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили руководителю Росавиации о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Если чиновник предстанет перед украинским судом — ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, 27 марта сотрудники СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, в составе которой был помощник народного депутата Верховной Рады. По версии следствия, подозреваемые корректировали огонь по позициям украинских защитников в Донецкой и Харьковской областях.

Ранее, 8 марта, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента РФ, который наводил удары российских ракет по инфраструктурным объектам в регионе. Судя по опубликованным скриншотам переписок, подозреваемый получал удовольствие от своей деятельности и просил оккупантов о повторных ударах.