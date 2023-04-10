Обмеження на польоти цивільної авіації в Україні можуть діяти до 2029 року, – Євроконтроль

Аеропорти та авіакомпанії Європи влітку 2023 року постраждають від низької пропускної спроможності у зв'язку з нестачею кваліфікованого персоналу.

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Обмеження на польоти літаків цивільної авіації, запроваджені після відповідного закриття повітряного простору над Україною та Росією, діятимуть щонайменше протягом наступних семи років. Такий висновок зробила Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль).

У прогнозі фахівці зазначили, що відповідні заходи варто очікувати у повітряному просторі України, Білорусі, Росії та Молдови. Їхні норми виконуватимуть як мінімум до 2029 року.

Євроконтроль наголосив на тому, що вантажний сегмент значно постраждав від війни "через обмежені операції". Далекомагістральні потоки поступово відновлюються. Експерти вважають, що аеропорти та авіакомпанії влітку 2023 року можуть знову страждати від низької пропускної спроможності у зв'язку з нестачею кваліфікованого персоналу. Дані Євроконтролю охоплюють понад 40 держав-членів, включно з Україною, але без Росії.

Авіаперевезення в Європі, як очікують експерти організації, повністю відновляться до допандемічного рівня у 2025 році. До 2019 року, коли розпочалася пандемія Covid-19, кількість авіаперевезень повернулася до 9,2 мільйонів. Зростання очікується на рівні до 10,3 мільйонів 2023 року, а також 10,9 мільйонів у 2024 році. Авіаперевезення можуть зростати досить низькими темпами, доки не досягнуть показника в 11,9 млн осіб у 2029 році.

У Євроконтролі бачать низку факторів, які здатні вплинути на авіаперевезення у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Економічне зростання протягом найближчих двох років очікується на рівні лише 1,5 відсотка. Інфляція у європейських державах залишиться високою, як й вартість енергоносіїв, що спровокує загальну деградацію економічної ситуації на континенті.

Російські ЗМІ 10 квітня повідомили, що Аерофлот" відправляє свій перший літак до Ірану для проведення ремонтних робіт через санкції. Обмежувальні заходи спровокували дефіцит комплектуючих для літаків у Російській Федерації.