"Будувати прогнози рано": Україна не збирається відновлювати польоти до кінця війни

За словами заступниці директора "Украероруху" Оксани Ожигової, кожна ракетна атака російських окупантів вказує на те, що ситуація в повітряному просторі вкрай небезпечна. Тому про відновлення цивільних рейсів не може йтися.

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Україна не збирається відновлювати польоти цивільних літаків доти, доки ситуація в небі не буде безпечною на всі 100%. Про це заявила заступниця директора "Украероруху" Оксана Ожигова у коментарі телеканалу "Київ" 28 квітня.

За її словами, повітряний простір України закрито вже понад рік через ракетні обстріли російських окупантів по всій території країни. Саме тому говорити про відновлення цивільних польотів ще зарано.

"Все, що ми маємо в результаті сьогоднішньої нічної атаки, ми називаємо "небезпекою". Все, що пов'язано з авіацією, ми асоціюємо зі словом безпека. Поки в повітряному просторі України не буде гарантовано 100% ситуації безпеки, нам будувати будь-які прогнози рано", – повідомила Оксана Ожигова.

"Украерорух" проводить зараз підготовчу роботу до того, щоб якомога швидше відновити польоти після того, "коли це буде можливим".

Що передувало заяві "Украероруху"?

27 квітня міністр транспорту Франції Клеман Бон повідомив, що Україна "наполегливо працює" над тим, щоб реалізувати відкриття свого авіапростору для цивільних літаків і, можливо, це проходитиме в декілька етапів.

За його словами, на симуляторах у Франції українці вже проходять навчання і під час переговорів у Києві одразу дві країни погодилися розширити цю співпрацю.

"Я сподіваюся, це станеться якнайшвидше. Як я зрозумів, Україна вже має певні міркування з цього відкриття", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 10 квітня повідомлялося, що обмеження на польоти цивільної авіації в Україні можуть діяти до 2029 року. У відповідному прогнозі фахівці зазначили, що обмеження слід очікувати у повітряному просторі України, Білорусі, Росії та Молдови.

11 квітня в Україні заявили, що після завершення великої війни та зміни мережі маршрутів європейські фахівці оновлять прогнози, а польоти будуть відновлені за короткий термін.