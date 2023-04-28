"Строить прогнозы рано": Украина не собирается возобновлять полеты до конца войны

По словам замдиректора "Украэроруха" Оксаны Ожиговой, каждая ракетная атака российских оккупантов указывает на то, что ситуация в воздушном пространстве крайне опасная. Поэтому о возобновлении гражданских рейсов не может идти речи.

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Украина не собирается возобновлять полеты гражданских самолетов до тех пор, пока ситуация в небе не будет безопасной на все 100%. Об этом заявила заместитель директора "Украэроруха" Оксана Ожигова в комментарии телеканалу "Киев" 28 апреля.

По ее словам, воздушное пространство Украины закрыто уже более года из-за ракетных обстрелов российских оккупантов по всей территории страны. Именно поэтому, говорить о возобновлении гражданских полетов еще рано.

"Все что мы имеем в результате сегодняшней ночной атаки, мы называем "опасность". Все что связано с авиацией, мы ассоциируем со словом безопасность. Пока в воздушном пространстве Украины не будет гарантировано 100% ситуации безопасности, нам строить какие-либо прогнозы рано", – сообщила Оксана Ожигова.

"Украэрорух" проводит сейчас подготовительную работу к тому, чтобы как модно скорее восстановить полеты после того, "когда это будет возможным".

Что предшествовало заявлению "Украэроруха"?

27 апреля министр транспорта Франции Клеман Бон сообщил, что Украина "упорно работает" над тем, чтобы реализовать открытие своего авиапространства для гражданских самолетов и возможно это будет проходить в несколько этапов.

По его словам, на симуляторах во Франции украинцы уже проходят обучение и в ходе переговоров в Киеве сразу две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Я надеюсь, наступит как можно быстрее. Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию", – заявил чиновник.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что ограничения на полеты гражданской авиации в Украине могут действовать до 2029 года. В соответствующем прогнозе специалисты отметили, что ограничения следует ожидать в воздушном пространстве Украины, Беларуси, России и Молдовы.

11 апреля в Украине заявили, что после завершения большой войны и изменения сети маршрутов европейские специалисты обновят прогнозы, а полеты будут возобновлены в короткие сроки.