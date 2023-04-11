Когда над Украиной будут летать гражданские самолеты: "Украерорух" дал прогноз

Украинский регулятор успокаивает общество после заявления Евроконтроля о введении ограничений на полеты минимум до 2029 года. После завершения большой войны и изменения сети маршрутов европейские специалисты обновят прогнозы.

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Воздушное пространство над Украиной откроют сразу после завершения боевых действий и победы ВСУ. Такое заявление сделала государственная авиакомпания "Украерорух" 11 апреля.

Сообщение компании стало реакцией на прогноз Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль). Ограничения на полеты в Украине будут действовать минимум до 2029 года, говорили специалисты.

"Украерорух" объясняет — данный прогноз основан на текущей ситуации в авиаотрасли и конфигурации маршрутов. Все факторы — запреты для гражданских полетов из-за военных действий, ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы, России и Беларуси, существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских и Скандинавских странах и увеличение интенсивности полетов в юго-восточной Европе действуют до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, из-за отсутствия других подтвержденных входных данных для прогнозирования, заявили в украинской компании.

"Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику, предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты не содержат других факторов неопределенности — непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации", — добавили специалисты.

После появления новых объективных факторов, например завершения войны и изменения сети маршрутов, прогноз Евроконтроля обновится, уверены в "Украерорухе".

"Несмотря на форс-мажор из-за военной агрессии Российской Федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве", — говорится в сообщении.

Совместно с Евроконтролем был разработан план мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины. В план входит восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационная безопасность, подготовка персонала, сертификация, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и прочее, заключили в компании.

Напомним, что Евроконтроль оценивал и ситуацию на европейском рынке авиаперевозок. Эксперты организации полагает, что рынок восстановится до уровня начала пандемии коронавируса к 2025 году.

Молдова 14 февраля временно закрывала воздушное пространство до 16:00 — по версии СМИ, в небе был замечен неизвестный дрон.