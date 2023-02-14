"В небе неизвестный объект": Молдова закрыла воздушное пространство (обновлено)

По данным местных СМИ, в воздушном пространстве замечен неизвестный беспилотник, который по данным СМИ, залетел из Украины.

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14 февраля Молдова приняла решение о временном закрытии воздушного пространства до 16:00. Об этом сообщает Moldova Liverå.

Над Молдовской территорией закрыли воздушное пространство до 16:00 по местному времени. Официальная причина не называется, однако в издании пишут, что в небе замечен неизвестный дрон. Предварительно, он залетел со стороны Украины.

[ + – ] Неизвестный объект в Молдове

По данным сервиса Flight Radar 24 над Молдовой замечен только один самолет в аэропорту Кишинева рейсом "Кишинев-Лиссабон". Больше никаких воздушных объектов не отображается. Это может означать, что неизвестный объект не включает транспондер для его отслеживания.

[ + – ] Самолет в воздушном пространстве Молдовы

Также авиакомпания Air Moldova подтвердила, что воздушное пространство закрыто. Из-за задержки расписание полетов самолетов изменят. Пассажиров призвали сохранять спокойствие и следить за информационными панелями аэропорта онлайн.

По состоянию на 15:09 по Киевскому времени воздушное пространство вновь открыто, передает Moldova Liverå.

Напомним, 9 февраля президент Майя Санду заявила, что получила данные украинской разведки о планах РФ свергнуть официальную власть.

13 января Молдова получила первые БТР Piranha, которые Швейцария запретила передавать Украине.