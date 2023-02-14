"У небі невідомий об'єкт": Молдова закрила повітряний простір (оновлено)

За даними місцевих ЗМІ, у повітряному просторі помічено невідомий безпілотник, який, за даними ЗМІ, залетів з України.

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14 лютого Молдова ухвалила рішення про тимчасове закриття повітряного простору до 16:00. Про це повідомляє Moldova Liver.

Над Молдовською територією закрили повітряний простір до 16:00 за місцевим часом. Офіційна причина не називається, проте у виданні пишуть, що у небі помічено невідомий дрон. Попередньо він залетів з боку України.

[ + – ] Невідомий об'єкт у Молдові

За даними сервісу Flight Radar 24 над Молдовою помічено лише один літак в аеропорту Кишинева рейсом "Кишинів-Лісабон". Більше жодних повітряних об'єктів не відображається. Це може означати, що невідомий об'єкт не включає транспондера для його відстеження.

[ + – ] Літак у повітряному просторі Молдови

Також авіакомпанія Air Moldova підтвердила, що повітряний простір закритий. Через затримку розклад польотів літаків змінять. Пасажирів закликали зберігати спокій та стежити за інформаційними панелями аеропорту онлайн.

Станом на 15:09 за київським часом повітряний простір знову відкритий, передає Moldova Liverå.

Нагадаємо, 9 лютого президент Мая Санду заявила, що отримала дані української розвідки про плани РФ повалити офіційну владу.

13 січня Молдова отримала перші БТР Piranha, які Швейцарія заборонила передавати Україні.