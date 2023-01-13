Молдова отримала перші БТР Piranha, які Швейцарія заборонила передавати Україні (фото)

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбхерт зазначила, що техніку використовуватимуть для миротворчих місій ООН та взаємодії зі збройними силами інших країн.

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Збройні сили Молдови отримали партію перших трьох броньованих транспортних машин Piranha-IIIH. Про це 12 січня повідомило Міністерство оборони Німеччини.

Бронетехніку передали у межах ініціативи федерального уряду ФРН. Повідомляється, що із галузевих запасів планується надати ЗС Молдови 19 БМП. Інші 16 машин поставлять протягом 2023 року.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбхерт зазначила, що техніку, зокрема, використовуватимуть для миротворчих місій ООН.

"Разом ми зміцнюємо збройні сили Молдови. Швидке постачання перших автомобілів — чудовий приклад ефективної співпраці між нашими двома країнами. Завдяки Piranha Молдова зможе тісніше співпрацювати зі збройними силами інших країн, особливо в контексті миротворчих операцій ООН. Як близький та надійний партнер Німеччина продовжує твердо підтримувати Молдову в міру того, як країна модернізує та нарощує свій військовий потенціал", — зазначила Ламбхерт.

Що відомо про БМП PIRANHA-IIIH

Бронемашини MOWAG Piranha (Піранья) третього покоління виробляють у Швейцарії. Вперше вони з'явилися 1996 року.

PIRANHA-IIIH також стоять на озброєнні Ірландії та Данії. У 2001 році 11 данських машин Piranha IIIH розгорнули в Косово.

Фото: wikimedia

Згідно з даними військового видання Military-Today, БТР мають такі основні характеристики:

композитна броня;

дистанційно керований 12,7-мм кулемет;

спарений з кулеметом 40-мм автоматичний гранатомет або 7,62-мм кулемет;

башта оснащена 25-мм або 30-мм гарматами.

Машиною керує екіпаж із 2-х або 3-х осіб. Може перевозити 8-9 екіпірованих солдатів. Війська входять і виходять із машини через задні двері. У даху є люки для спостереження, ведення вогню та аварійного виходу.

Фото: WarWheels

БТР PIRANHA-IIIH існує у чотирьох варіантах:

броньована машина швидкої допомоги;

броньована ремонтно-евакуаційна машина;

командно-штабна машина;

броньований мостоукладач.

Існує також амфібійна версія БТР, її рух по воді здійснюється за допомогою двох водометів. Швидкість становить 10 км/год. Проте замовлень на виробництво даної варіації БТР не надходило.

Зазначимо, що у липні 2022 року Швейцарія заблокувала постачання БТР Piranha III з Данії до України. Нейтралітет Швейцарії вимагає, щоб закордонні країни, які купують їхнє озброєння, отримували дозвіл на його реекспорт. Данія планувала передати Україні 20 БТР Piranha III. Держсекретаріат з економічних питань відхилив запит Данії на реекспорт БТР Piranha III, посилаючись на політику нейтралітету.

6 січня Фокус писав про те, як ЗСУ посилять західні БМП M2 Bradley, Marder та ББМ AMX-10RC. Як зазначив італійський військовий аналітик Томас Тейнер, усі три машини розроблялися в епоху холодної війни для знищення радянської техніки.