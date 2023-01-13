Молдова получила первые БТР Piranha, которые Швейцария запретила передавать Украине (фото)

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбхерт отметила, что технику будут использовать для миротворческих миссий ООН и взаимодействия с вооруженными силами других стран.

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Вооруженные силы Молдовы получили партию первых трех бронированных транспортных машин Piranha-IIIH. Об этом 12 января сообщило Министерство обороны Германии.

Бронетехнику передали в рамках инициативы федерального правительства ФРГ. Сообщается, что из отраслевых запасов планируется предоставить ВС Молдовы 19 БМП. Остальные 16 машин поставят в течение 2023 года.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбхерт отметила, что технику будут в частности использовать для миротворческих миссий ООН.

"Вместе мы укрепляем вооруженные силы Молдовы. Быстрая поставка первых автомобилей – отличный пример эффективного сотрудничества между нашими двумя странами. Благодаря Piranha Молдова сможет более тесно сотрудничать с вооруженными силами других стран, особенно в контексте миротворческих операций ООН. Как близкий и надежный партнер, Германия продолжает твердо поддерживать Молдову по мере того, как страна модернизирует и наращивает свой военный потенциал, — отметила Ламбхерт.

Что известно о БМП PIRANHA-IIIH

Бронемашины MOWAG Piranha (Пиранья) третьего поколения производят в Швейцарии. Впервые они появились в 1996 году.

PIRANHA-IIIH также стоят на вооружении Ирландии и Дании. В 2001 году 11 датских машин Piranha IIIH были развернуты в Косово.

Фото: wikimedia

Согласно данным военного издания Military-Today, БТР имеют следующие основные характеристики:

композитная броня;

дистанционно управляемый 12,7-мм пулемет;

спаренный с пулеметом 40-мм автоматический гранатомет либо 7,62-мм пулемет;

башня оснащена 25-мм либо 30-мм пушками.

Машина управляется экипажем из 2-х или 3-х человек. Может перевозить 8-9 полностью экипированных солдат. Войска входят и выходят из машины через задние двери. В крыше имеются люки для наблюдения, ведения огня и аварийного выхода.

Фото: WarWheels

БТР PIRANHA-IIIH существует в четырех вариантах:

бронированная машина скорой помощи;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

командно-штабная машина;

бронированный мостоукладчик.

Существует также амфибийная версия БТР, ее движение по воде осуществляется с помощью двух водометов. Скорость при этом составляет 10 км/ч. Однако заказов на производство данной вариации БТР не поступало.

Отметим, что в июле 2022 года Швейцария заблокировала поставку БТР Piranha III из Дании в Украину. Нейтралитет Швейцарии требует, чтобы зарубежные страны, покупающие их вооружение, получали разрешение на его реэкспорт. Дания планировала передать Украине 20 БТР Piranha III. Госсекретариат по экономическим вопросам отклонил запрос Дании на реэкспорт БТР Piranha III ссылаясь на политику нейтралитета.

6 января Фокус писал о том, как ВСУ усилят западные БМП M2 Bradley, Marder и ББМ AMX-10RC. Как отметил итальянский военный аналитик Томас Тейнер, все три машины разрабатывались в эпоху холодной войны для уничтожения советской техники.