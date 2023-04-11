Коли над Україною літатимуть цивільні літаки: "Украерорух" дало прогноз

Український регулятор заспокоює суспільство після заяви Євроконтролю про запровадження обмежень на польоти щонайменше до 2029 року. Після завершення великої війни та зміни мережі маршрутів європейські фахівці оновлять прогнози.

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Повітряний простір над Україною відкриють одразу після завершення бойових дій і перемоги ЗСУ. Таку заяву зробила державна авіакомпанія "Украерорух" 11 квітня.

Повідомлення компанії стало реакцією на прогноз Європейської організації безпеки повітряної навігації (Євроконтроль). Обмеження на польоти в Україні діятимуть щонайменше до 2029 року, казали фахівці.

"Украерорух" пояснює — цей прогноз ґрунтується на поточній ситуації в авіагалузі та конфігурації маршрутів. Усі чинники — заборони для цивільних польотів через воєнні дії, обмеження польотів у повітряному просторі Молдови, Росії та Білорусі, суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських і Скандинавських країнах та збільшення інтенсивності польотів у південно-східній Європі — діють до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року через відсутність інших підтверджених вхідних даних для прогнозування, заявили в українській компанії.

"Євроконтроль не генерує та не використовує військові прогнози, аналітику, припущення для створення своїх прогнозів. Зазначені розрахунки не містять інших факторів невизначеності — непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруги й інші непередбачувані події, які можуть вплинути на розвиток авіації", — додали фахівці.

Після появи нових об'єктивних факторів, наприклад, завершення війни та зміни мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю оновиться, впевнені в "Украерорусі".

"Попри форс-мажор через військову агресію Російської Федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", — йдеться в повідомленні.

Спільно з Євроконтролем було розроблено план заходів щодо відновлення аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України. У план входить відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційна безпека, підготовка персоналу, сертифікація, взаємодія з міжнародними партнерами, фінансування й інше.

Нагадаємо, що Євроконтроль оцінював і ситуацію на європейському ринку авіаперевезень. Експерти організації вважають, що ринок відновиться до рівня початку пандемії коронавірусу до 2025 року.

Молдова 14 лютого тимчасово закривала повітряний простір до 16:00 — за версією ЗМІ, в небі був помічений невідомий дрон.