Сложный вопрос: в ОП раскрыли детали восстановления авиасообщения с Украиной (видео)

По словам замглавы Офиса президента Андрея Сибиги, возобновление гражданских перелетов будет происходить на базе одного украинского аэропорта.

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Украина работает над восстановлением гражданского авиасообщения на базе одного из аэропортов. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала "Ми-Україна" 12 марта.

Сибига отметил, что восстановление работы украинских аэропортов является сложным вопросом, который включает в себя аспекты, связанные с безопасностью и другими техническими моментами.

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"На сегодня этот процесс переведен в практическую плоскость", — заявил он.

По словам Сибиги, видение процесса восстановления уже доведено до двух регуляторов — европейского, который предоставляет разрешение на авиасообщение, и американского.

Чиновник подчеркнул, что целью является восстановления гражданских авиаперелетов. Он также отметил, что это должно произойти на базе одного аэропорта.

Сибига о восстановлении авиасообщения

Напомним, 22 февраля гендиректор Международного совета аэропортов Европы (ACI Europe) Оливье Янковец заявил, что первые полеты в Украине с большой вероятностью начнут выполняться до конца 2024 года, так как существуют технологии, позволяющие сделать перелеты безопасными даже в нынешних условиях.

В интервью от 11 марта министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов. По его словам, Киев также проводит консультации с администрацией гражданской авиации Израиля.