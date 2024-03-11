Київ ініціював переговори зі США та ЄС про відновлення авіасполучення: коли запустять рейси

Авіаексперт Богдан Долінце заявив, що Україна дуже залежить від транспортних регуляторів Штатів і Євросоюзу, а також натякнув, що перспектива відновлення поки що здається дещо надуманою.

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Україна ініціювала офіційні перемовини з регуляторами авіаперевезень Сполучених Штатів та Європейського Союзу про відновлення пасажирського авіасполучення з Україною. Журналісти видання Kyiv Post звернулися до авіаексперта та керівника авіаційного сектору Богдана Долінце із запитанням, наскільки можливою він вважає таку ініціативу.

Він розповів, що Україна залежить від транспортних регуляторів США та ЄС та натякнув, що перспектива відновлення наразі "виглядає дещо надуманою".

"Сама Україна закрила свій повітряний простір у 2022 році відповідно до міжнародного правил. І EASA (Європейське агентство з авіаційної безпеки), і FAA (Федеральна авіаційна адміністрація) видали директиви авіакомпаніям, які підпадають під їхню юрисдикцією, що й призвело до заборони польотів в Україну", — пояснив Долінце.

За його словами, навіть якби Україна зняла свою заборону, без відповідних дій з боку EASA і FAA американські та європейські перевізники не змогли б відновити польоти.

Експерт наголошує, що початок переговорів передбачає, що зняття заборони на польоти обома сторонами відбудеться одночасно. Він додав, що це станеться тоді, коли польоти будуть визнані безпечними або якщо умови відповідатимуть необхідним стандартам безпеки, що спонукає Україну, FAA та EASA скасувати заборону чи встановити спеціальні протоколи польотів.

"Це має вирішальне значення, оскільки відкриває можливість як для українських, так і для міжнародних перевізників відновити польоти в Україну", —запевняє Долінце.

Крім того експерт розповів, що після представлення інформації регулюючим органам США та ЄС розпочнеться період оцінки, щоб визначити, чи достатньо ресурсів і можливостей для відновлення польотів у встановленому обсязі та в рамках визначених параметрів.

"Вони можуть запропонувати подальші заходи для відновлення роботи, потенційно вказавши низку додаткових вимог по конкретних аеропортах", — додав він.

Як зазначив Долінце, основними викликами для аеропортів, керівництво яких розглядає можливість відновлення роботи, є готовність інфраструктури та наявність персоналу. Незважаючи на те, що деякі українські аеропорти висловили готовність до відновлення роботи, певна кількість летовищ може зіткнутися з перешкодами через мобілізацію навченого персоналу.

Україна починає переговори з США та ЄС щодо відновлення авіаперевезень

Раніше віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив, що Україна ініціювала офіційні перемовини з регуляторами авіаперевезень Сполучених Штатів та Європейського Союзу про відновлення пасажирського авіасполучення з Україною.

За його словами, наразі терміни відновлення пасажирських рейсів ще невідомі, однак українська сторона вже передає регуляторам своє бачення роботи ринку в умовах військового стану, а також свою оцінку ризиків, підходи та алгоритми.

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", — наголосив він.

Кубраков зазначив, що на рівні планів існують різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", — додав міністр.

Які авіакомпанії можуть поновити роботу на українському авіаринку

Кубраков заявив, що є європейські авіакомпанії, які виявили інтерес та бажають бути серед перших, що поновлять роботу на українському авіаринку, проте він відмовився називати їх. Згідно з його словами, також ведуться переговори з трьома українськими авіакомпаніями.

"Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна", — розповів міністр.

Щодо створення власного національного авіаційного оператора, Кубраков пояснив, що в цей момент, під час війни, це не є головним пріоритетом, але згодом відповідне питання буде розглянуто знову.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що для відновлення авіасполучення треба небагато, тільки щоб на українську територію змістили системи ППО з польської сторони.