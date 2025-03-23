Чоловіка витягли з туалету літака та викинули з рейсу: він подав до суду на авіакомпанію

У своєму позові постраждалий та його друг вимагають вибачень від авіакомпанії та федеральних органів США, а також виплати компенсації за втрачені квитки та моральну шкоду.

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Американець єврейського походження Ізріль Леєб подав позов до суду на авіакомпанію United Airlines і Міністерство внутрішньої безпеки США за те, що працівники обох організацій "насильно вивели його з ванної кімнати літака та оголили його геніталії". Про деталі цієї історії повідомляє видання Associated Press.

За словами пана Леєба, він та його друг Джейкоб Себбаг не встигли на пересадку на рейс до Нью-Йорка, оскільки їх затримали працівники митниці та прикордонної служби США. Потім їм вдалося таки потрапити на рейс, і в одну мить чоловік вирішив сходити до туалету.

Позивач вказує у заяві, що Джейкоба розбудила стюардеса і попросила перевірити, де знаходить Ізріль. Чоловік розповів, що з ним все в порядку, але він трохи затримається, адже має хронічні проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Джейкоб повідомив екіпажу, що його друг скоро вийде, та потім до туалету прибіг один з пілотів літака і почав кричати, аби чоловік відчинив двері.

Пан Леєб зазначив, що вже зараз буде виходити, коли пілот "зламав двері до туалету, витягнув його зі спущеними штанами у коридор лайнера та змусив йти оголеним" через ряди пасажирів. Коли обидва чоловіки, які є ортодоксальними євреями, йшли на свої місця, то почули від пілота лайку та антисемітські висловлювання на свою адресу.

Згодом чоловік згадує, що коли вони з другом приземлилися у Г'юстоні, то їх вивели з літака агенти з нацбезпеки, які сказали, що в чоловіків "нема ніяких прав, адже вони не в окрузі чи штаті, а під юрисдикцією МВБ".

Хоча чоловікам забронювали безкоштовний рейс до Нью-Йорка, однак вони втратити "значну суму коштів" через затримку в перельоті. Наразі обидва постраждалих вимагають вибачень від авіакомпанії та федерального відомства, а також виплату компенсації, сума якої не розголошується.

Видання AP зверталася до United Airlines з проханням прокоментувати деталі позову. В компанії підтвердили, що проти них дійсно було подано такий позов, однак вони відмовилися коментувати будь-яку інформацію.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія анулювала безлімітні поїздки чоловіку, який літав першим класом протягом 20 років. Коли чоловік дізнався про це, то був дуже розлючений. Авіакомпанія стверджує, що недоотримала $21 млн.

Згодом стало відомо, як пасажири літака застрягли в Іспанії через диспетчерів, які просто пішли додому. Авіакомпанія зобов'язана забезпечити пасажирів готелем, харчуванням та транспортом у випадку нічної затримки, але цього не сталося.