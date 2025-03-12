Пасажири літака застрягли в Іспанії через диспетчерів, які просто пішли додому

Авіакомпанія зобов'язана забезпечити пасажирів готелем, харчуванням та транспортом у випадку нічної затримки, але цього не сталося.

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Пасажири авіакомпанії Ryanair застрягли в Іспанії, коли авіадиспетчери аеропорту Більбао вирішили завершити робочий день, попри те, що літак був повністю готовий до вильоту. Про це пише видання Independent.

Інцидент стався з рейсом RK3209, який прямував з Малаги до Манчестера, але здійснив екстрену посадку в Більбао через медичну надзвичайну ситуацію на борту.

"Після приземлення все було готове для продовження польоту. Літак заправили, екіпаж був на місці, але раптом нам повідомили, що рейс скасовано до ранку. Причина — авіадиспетчери відмовилися працювати додаткові 15 хвилин і просто пішли додому", — розповіла пасажирка Сара Діггл.

Пасажири авіакомпанії Ryanair застрягли в Іспанії Фото: Ryanair

Пасажирів висадили з літака, і вони опинилися в чужому місті вночі без допомоги. Попри те, що за правилами авіакомпанія зобов'язана забезпечити пасажирів готелем, харчуванням та транспортом у випадку нічної затримки, цього не сталося.

"Таксі призначалися тільки для екіпажу. Нам довелося самостійно дійти до найближчого готелю пішки", — додала Діггл.

Представник оператора аеропорту Aena прокоментував ситуацію лаконічно: "План польоту перевищував години роботи аеропорту Більбао" Фактично, авіадиспетчери просто завершили зміну за розкладом, не зважаючи на особливі обставини.

У Ryanair підтвердили інцидент, зазначивши, що затримка була спричинена надзвичайною ситуацією. Авіакомпанія стверджує, що надавала пасажирам інформацію та варіанти розміщення.

"Через обмежену кількість місць пасажирам дозволили самостійно бронювати номери з можливістю подальшого відшкодування витрат", — заявив представник перевізника.

Літак зрештою вилетів наступного дня о 13:00 і прибув до Манчестера (Велика Британія) із загальною затримкою у 14 годин.

Нагадаємо, раніше американська стюардеса авіакомпанії Alaska Airlines Нелле Діала втратила роботу через відеоролик у TikTok. На відео вона виконувала тверк у пустому салоні повітряного судна. Хоча відео набуло вірусної популярності, компанія розцінила такі дії як порушення внутрішніх правил поведінки співробітників.

В іншій публікації розповідалося, що один із пасажирів намагався зупинити літак безпосередньо на злітній смузі. Йому вдалося обійти системи безпеки аеропорту та дістатися до повітряного судна, яке вже готувалося злетіти.