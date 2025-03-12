Пассажиры самолета застряли в Испании из-за диспетчеров, которые просто ушли домой

Авиакомпания обязана обеспечить пассажиров отелем, питанием и транспортом в случае ночной задержки, но этого не произошло.

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Пассажиры авиакомпании Ryanair застряли в Испании, когда авиадиспетчеры аэропорта Бильбао решили завершить рабочий день, несмотря на то, что самолет был полностью готов к вылету. Об этом пишет издание Independent.

Инцидент произошел с рейсом RK3209, который направлялся из Малаги в Манчестер, но совершил экстренную посадку в Бильбао из-за медицинской чрезвычайной ситуации на борту.

"После приземления все было готово для продолжения полета. Самолет заправили, экипаж был на месте, но вдруг нам сообщили, что рейс отменен до утра. Причина — авиадиспетчеры отказались работать дополнительные 15 минут и просто ушли домой", — рассказала пассажирка Сара Диггл.

Пассажиры авиакомпании Ryanair застряли в Испании Фото: Ryanair

Пассажиров высадили из самолета, и они оказались в чужом городе ночью без помощи. Несмотря на то, что по правилам авиакомпания обязана обеспечить пассажиров отелем, питанием и транспортом в случае ночной задержки, этого не произошло.

"Такси предназначались только для экипажа. Нам пришлось самостоятельно дойти до ближайшего отеля пешком", — добавила Диггл.

Представитель оператора аэропорта Aena прокомментировал ситуацию лаконично: "План полета превышал часы работы аэропорта Бильбао" Фактически, авиадиспетчеры просто завершили смену по расписанию, несмотря на особые обстоятельства.

В Ryanair подтвердили инцидент, отметив, что задержка была вызвана чрезвычайной ситуацией. Авиакомпания утверждает, что предоставляла пассажирам информацию и варианты размещения.

"Из-за ограниченного количества мест пассажирам разрешили самостоятельно бронировать номера с возможностью дальнейшего возмещения расходов", — заявил представитель перевозчика.

Самолет в конце концов вылетел на следующий день в 13:00 и прибыл в Манчестер (Великобритания) с общей задержкой в 14 часов.

Напомним, ранее американская стюардесса авиакомпании Alaska Airlines Нелле Диала потеряла работу из-за видеоролика в TikTok. На видео она выполняла тверк в пустом салоне воздушного судна. Хотя видео приобрело вирусную популярность, компания расценила такие действия как нарушение внутренних правил поведения сотрудников.

В другой публикации рассказывалось, что один из пассажиров пытался остановить самолет непосредственно на взлетной полосе. Ему удалось обойти системы безопасности аэропорта и добраться до воздушного судна, которое уже готовилось взлететь.