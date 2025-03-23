Мужчину вытащили из туалета самолета и выбросили с рейса: он подал в суд на авиакомпанию

В своем иске пострадавший и его друг требуют извинений от авиакомпании и федеральных органов США, а также выплаты компенсации за потерянные билеты и моральный ущерб.

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Американец еврейского происхождения Изриль Лееб подал иск в суд на авиакомпанию United Airlines и Министерство внутренней безопасности США за то, что сотрудники обеих организаций "насильно вывели его из ванной комнаты самолета и обнажили его гениталии". О деталях этой истории сообщает издание Associated Press.

По словам господина Лееба, он и его друг Джейкоб Себбаг не успели на пересадку на рейс в Нью-Йорк, поскольку их задержали работники таможни и пограничной службы США. Затем им удалось таки попасть на рейс, и в один момент мужчина решил сходить в туалет.

Истец указывает в заявлении, что Джейкоба разбудила стюардесса и попросила проверить, где находит Изриль. Мужчина рассказал, что с ним все в порядке, но он немного задержится, ведь имеет хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом. Джейкоб сообщил экипажу, что его друг скоро выйдет, но потом в туалет прибежал один из пилотов самолета и начал кричать, чтобы мужчина открыл дверь.

Господин Лееб отметил, что уже сейчас будет выходить, когда пилот "сломал дверь в туалет, вытащил его со спущенными штанами в коридор лайнера и заставил идти обнаженным" через ряды пассажиров. Когда оба мужчины, которые являются ортодоксальными евреями, шли на свои места, то услышали от пилота ругань и антисемитские высказывания в свой адрес.

Впоследствии мужчина вспоминает, что когда они с другом приземлились в Хьюстоне, то их вывели из самолета агенты по нацбезопасности, которые сказали, что у мужчин "нет никаких прав, ведь они не в округе или штате, а под юрисдикцией МВБ".

Хотя мужчинам забронировали бесплатный рейс в Нью-Йорк, однако они потеряли "значительную сумму средств" из-за задержки в перелете. Сейчас оба пострадавших требуют извинений от авиакомпании и федерального ведомства, а также выплату компенсации, сумма которой не разглашается.

Издание AP обращалась к United Airlines с просьбой прокомментировать детали иска. В компании подтвердили, что против них действительно был подан такой иск, однако они отказались комментировать любую информацию.

Ранее сообщалось, что авиакомпания аннулировала безлимитные поездки мужчине, который летал первым классом в течение 20 лет. Когда мужчина узнал об этом, то был очень зол. Авиакомпания утверждает, что недополучила $21 млн.

Впоследствии стало известно, как пассажиры самолета застряли в Испании из-за диспетчеров, которые просто ушли домой. Авиакомпания обязана обеспечить пассажиров отелем, питанием и транспортом в случае ночной задержки, но этого не произошло.