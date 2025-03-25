На Чернігівщині почали роботи з доброустрою на могилах жертв Голодомору (відео)

Селяни розповіли, що з ними ніхто не радився і про плани не попереджав. Місцевий голова заявив, що у документах ділянка, яку почали рівняти з землею, як частина кладовища не вказана.

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У Чернігівській області зрівняли з землею частину цвинтаря, де були поховані жертви Голодомору. Так у регіоні проводять роботи з доброустрою та впорядкування території. Про це 25 березня повідомила пресслужба Національного музею Голодомору-геноциду.

Інцидент, на який звернули увагу журналісти, стався у селі Івківці. Селищний голова Роман Ювченко пояснив, що роботи проводяться за рішенням виконавчого комітету та згідно з програмою доброустрою.

З його слів, у плані територіальної громади ділянка, яку грейдерують, кладовищем не вважається. Вирубували чагарники й рівняли землю нібито лише в тій частині старого цвинтаря, яка не має візуальних ознак будь-яких поховань.

Місцеві поскаржились, що про заплановані роботи їх ніхто не попереджав і щодо їх проведення не радився. Вони зверталися до Ювченка з проханням зупинити роботи, адже старожили знають від рідних про поховання на тій ділянці ще періоду Голодомору.

У музеї пояснили, що в ті роки над померлими не здійснювали поховальні обряди за християнською традицією, людей просто хоронили в братських могилах. Одна така могла містити від кількох десятків до кількох сотень тіл. Відповідальною за поховання була окрема спеціально призначена на рівні колгоспу людина.

Відповідно до Національної книги пам’яті, під час Голодомору у цьому селі загинули щонайменше 162 людини, серед них — багато дітей.

"І це лише ті, чиї імена встановлено. Більшість із загиблих знайшли свій останній спочинок саме тут, на старому кладовищі. Селяни дотепер відвідують могили рідних", — зауважила пресслужба.

Цвинтар в Івківцях — один з понад тисячі місць в Україні, занесених у систему "Місця масового поховання жертв Голодомору-геноциду". Музей звернувся до голів територіальної громади та районної держадміністрації, повідомивши про цінність цієї ділянки та важливість її збереження. Владу просять максимально відновити доброустрій меморіальної території та маркувати її.

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