Археологи виявили загублене місто віком 4000 років в оазисі в Саудівській Аравії (фото)

Люди жили в стародавньому поселенні протягом 1000 років, але потім покинули його, і археологи не знають, чому це сталося.

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Археологи з Франції та Саудівської Аравії виявили приховане укріплене місто бронзового століття, що розташоване в оазисі, оточеному пустелею. Відкриття міста, якому 4000 років, показує, як жителі цього регіону змінювали кочовий спосіб життя на міський. Дослідження опубліковано в журналі PLOS One, пише ScienceAlert.

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Залишки стародавнього міста, що отримало назву Аль-Натах, довгий час були приховані в оазисі Хайбар, оточеному пустелею на північному заході Аравійського півострова. Раніше цього року там було виявлено стародавню стіну довжиною 14,5 км. Тепер же вчені виявили докази того, що ця стіна була створена для оборони стародавнього міста.

За словами вчених, у великому для свого часу місті, площею приблизно 2,6 гектара, проживало приблизно 500 осіб. Воно було збудоване приблизно у 2400 році до н.е. в ранньому бронзовому столітті. Але приблизно через 1000 років жителі покинули це місто, і археологи не знають, чому це сталося.

Коли було збудовано місто Аль-Натах, багато міст процвітали в Леванті, тобто регіоні вздовж Середземного моря. На територія північно-західної частини Аравійського півострова вважалася безплідною пустелею, яку перетинали кочівники-скотарі. 15 років тому археологи вперше з'ясували, що в оазисах у бронзовому столітті існували укріплені поселення.

Тепер же археологи виявили стародавнє місто, з фундаментами будинків, які були приховані під землею. Вчені вважають, що в місті існувало приблизно 50 одноповерхових або двоповерхових будинків. Передбачається, що місто було побудоване на узвишші, а потім його оточили кріпосною стіною.

Мапа міста Аль-Натах із планом архітектурних особливостей, виявлених на поверхні (чорні лінії), реконструкціями (сірі лінії) і планом розташування стіни (пунктирна червона лінія) Фото: паразиты

На місці розкопок археологи виявили зброю, керамічні вироби та інші цінні артефакти, що вказує на існування в той час відносно розвиненого суспільства. Дослідження припускає, що висота фортечних стін могла сягати 5 метрів і що місто Аль-Натах було резиденцією якогось могутнього місцевого органу влади.

За словами археологів, це та інші відкриття показують процес повільної урбанізації в цьому регіоні, коли люди поступово переходили від кочового способу життя до більш осілого. Автори дослідження кажуть, що укріплені поселення в оазисах на території сучасної Саудівської Аравії підтримували зв'язки один з одним у районі, який все ще був населений переважно кочівниками-скотарями. Найімовірніше зміцнення цих зв'язків призвело до появи стабільної торгівлі спеціями та пахощами, які везли з південної частини Аравійського півострова ближче до Середземного моря.

Водночас, за словами археологів, місто Аль-Натах усе ще було невеликим поселенням порівняно з містами Месопотамії або Єгипту в той самий період.

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