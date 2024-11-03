Ученые обнаружили деревья, с помощью которых можно получать чистую энергию

Обнаружены два вида быстрорастущих деревьев с высокой эффективностью сжигания, которые идеально подходят для производства чистой электроэнергии.

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Ученые из Управления лесного хозяйства Руанды обнаружили два вида деревьев, которые могут производить чистую электроэнергию, что может обеспечить ею изолированные общины. Плотная древесина и повышенная теплотворная способность деревьев обеспечивают их эффективное сжигание, и таким образом это отличный вариант по сравнению с ископаемым топливом, пишет Interesting Engineering.

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Руанда, страна в Восточной Африке, стремится обеспечить все регионы электричеством к 2030 году, но сельским районам по-прежнему требуется больше электроэнергии. Поэтому местные ученые изучали возможность производства электроэнергии из биомассы, полученной из растений, оценив энергетическую емкость различных видов деревьев и кустарников.

Бонавентура Нтиругулирва из Управления лесного хозяйства Руанды, говорит, что биомасса в основном упускается из виду, хотя она может служить высокоэнергетической заменой традиционному ископаемому топливу. Изучив потенциал биомассы различных быстрорастущих деревьев и кустарников, ученые выделили два вида деревьев, Senna siamea и Gliricidia sepium, которые можно использовать для производства электроэнергии.

Плотная древесина и повышенная теплотворная способность этих деревьев гарантируют, что они эффективно горят, а значит этот вариант лучше, чем использование ископаемого топлива. Нтиругулирва объяснил, что целью этого исследования был поиск решений проблемы нехватки электроэнергии в изолированных регионах.

Природа Руанды Фото: Wikipedia

По словам ученого, это исследование поможет достичь множества целей, включая защиту земель, улучшение качества почвы, обеспечение продовольственной безопасности и борьбу с изменением климата. По словам Нтиругулирва, выделенные в ходе исследования деревья не только являются источником топлива для выработки электроэнергии, но и важными ресурсами для фермеров.

После того, как были определены наиболее перспективные виды деревьев для производства чистой энергии, ученые сейчас сосредоточили усилия на ее производстве. Изначально ученые оценивала теплотворную способность биомассы в Руанде, но тестирование на дополнительные важные элементы, такие как углерод и водород, придется проводить в Швеции, поскольку в Руанде нет нужного оборудования.

Бабатунде Аджайи из Федеральноого технологического университета в Акуре, Нигерия, считает, что это исследование поможет решить проблему дефицита электроэнергии в сельских регионах. Ученый сравнил процесс получения электроэнергии с помощью деревьев с использованием солнечного света для выработки электроэнергии.

"Как только вы помещаете биомассу в машину, она преобразует ее в электрическую энергию. Это похоже на использование солнечной энергии, при которой панель находится снаружи, солнечный свет бьет по панели, и она преобразуется в электричество", — говорит Аджайи.

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