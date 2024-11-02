Первая солнечная электростанция в космосе заработает к 2030 году: сколько энергии будет получено

Исландия может стать первой в мире страной, которая сможет получать солнечную энергию напрямую из космоса уже до конца десятилетия.

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Одной из проблем сбора солнечной энергии является то, что ее невозможно получать 24/7, по крайне мере, на Земле. Однако в космосе эта задача вполне выполнима. Десятилетиями человечество искало варианты сбора космической солнечной энергии и теперь, похоже, мы максимально приблизились к этому, пишет IFLScience.

Британская компания Space Solar сотрудничает с Reykjavik Energy и исландской инициативой по устойчивому развитию Transition Labs для разработки космической солнечной электростанции. Уже через несколько лет "добыча" космической солнечной энергии может стать коммерческой реальностью.

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Предполагается, что космическая солнечная электростанция сможет генерировать около 30 мегаватт электроэнергии — для сравнения, этого достаточно для питания от 1500 до 3000 домов. Предполагается, что она сможет заработать уже до конца десятилетия — к 2030 году. Система будет собирать солнечный свет в космосе с помощью солнечных панелей, а затем передавать его в виде радиоволн на определенной частоте на наземную станцию, где солнечный свет будет преобразован в электричество для сети.

Предполагается, что спутник будет масштабируемым и довольно большим. Фактически, речь идет о самом тяжелом отдельном объекте в космосе, не являющимся космической станцией. Разработчики отмечают, когда все установки будут развернуты, он будет намного больше Международной космической станции. Более того, уже к 2036 году компания планирует вывести в космос увеличенную версию системы, способную вырабатывать гигаватты электроэнергии.

По словам содиректора Space Solar Мартина Солтау, сегодня космическая солнечная энергия предлагает невероятные преимущества с конкурентоспособными ценами на солнечную энергию и круглосуточной доступностью. При этом космическая солнечная энергия имеет огромный потенциал для перехода к энергетическим ресурсам. Это, безусловно, важно, особенно в условиях климатического кризиса и необходимости отказа от использования ископаемого топлива.

Исследователи отмечают, что план, безусловно, смелый, так как в данный момент передача энергии с орбиты далека от такой мощности. В то же время, в этом году разработчики технологии уже продемонстрировали, что это возможно. Правда, во время демонстрации на Землю было передано лишь милливатт энергии. Отметим, что космическая солнечная электростанция, как предполагается, будет способна передавать в миллиарды раз больше энергии.

Уже сейчас разработчики столкнулись с рядом проблем, впрочем, они планируют решить их в ближайшие годы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый способ добычи солнечной энергии.