Помогут ракеты Илона Маска. ЕКА планирует построить солнечную электростанцию в космосе: что известно

По словам представителя Европейского космического агентства (ЕКА), ракеты компании Илона Маска SpaceX могут снизить стоимость запусков необходимого оборудования в космос.

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Астронавт Тимоти Пик, который работает в ЕКА, считает, что создание солнечной электростанции в космосе в виде набора солнечных панелей уже абсолютно реальна, пишет The Guardian.

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Тимоти Пик является первым астронавтом из Великобритании, который побывал на Международной космической станции, а также первым среди британцев вышел в открытый космос. Сейчас он работает в ЕКА и считает, что стоимость запуска тысяч тонн оборудования на низкую околоземную орбиту становится абсолютно реальным из-за снижения стоимости таких запусков. То есть можно в ближайшем будущем отправить в космос такие конструкции как солнечные электростанции, состоящие из многих солнечных панелей для того, чтобы получать много энергии нашей звезды.

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ЕКА уже проводит два исследования по этому поводу и ученые надеются в 2025 году предоставить правительству ЕС экономическое обоснование строительства космической электростанции. По словам Пика, создание таких электростанций будет выгодно, если стоимость запуска 1 кг грузов на околоземную орбиту не будет превышать 1000 долларов США.

Тимоти Пик Фото: ESA

Пока что, как говорит Пик стоимость запуска 1 кг грузов составляет 2700 долларов, но с помощью ракет компании Илона Маска SpaceX таких как Falcon Heavy и Starship она снизится до 1500 и 300 долларов соответственно.

Пока что ракета-носитель Falcon Heavy отправляет в космос только спутники, а ракета-носитель Starship все еще находится на стадии доработки, ведь в апреле этого во время испытательного полета она взорвалась, как уже писал Фокус. Напоминаем, что в июне прошли новые испытания двигателей этой мегаракеты, как уже писал Фокус. Отличительной особенностью этих космических ракет Илона Маска является то, что они могут возвращаться на Землю после запуска и являются многоразовыми. А это снижает общую стоимость запуска грузов в космос.

ЕКА уже проводит два исследования по этому поводу и ученые надеются в 2025 году предоставить правительству ЕС экономическое обоснование строительства космической электростанции Фото: space.com

Новая программа ЕКА под названием Solaris нацелена на создание солнечных электростанций в космосе путем автоматического соединения на низкой околоземной орбите солнечных панелей. Если на Земле такие электростанции могут вырабатывать электроэнергию только в светлое время суток, то в космосе у них не будет подобных ограничений. Солнечную энергию можно собирать круглосуточно.

По словам Пика, передавать энергию из космоса можно на наземные электростанции с помощью микроволн. Три года назад в правительстве Великобритании подсчитали, что солнечные электростанции в космосе могут обеспечить до 25% потребностей страны в электроэнергии. Но со временем этот уровень может дойти и до 100%.

Фокус уже писал о том, что передача солнечной энергии из космоса на Землю скоро станет реальностью, считают ученые.