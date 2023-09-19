Допоможуть ракети Ілона Маска. ЄКА планує побудувати сонячну електростанцію в космосі: що відомо

За словами представника Європейського космічного агентства (ЄКА), ракети компанії Ілона Маска SpaceX можуть знизити вартість запусків необхідного обладнання в космос.

Related video

Астронавт Тімоті Пік, який працює в ЄКА, вважає, що створення сонячної електростанції в космосі у вигляді набору сонячних панелей уже абсолютно реальна, пише The Guardian.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тімоті Пік є першим астронавтом із Великої Британії, який побував на Міжнародній космічній станції, а також першим серед британців вийшов у відкритий космос. Зараз він працює в ЄКА і вважає, що вартість запуску тисяч тонн обладнання на низьку навколоземну орбіту стає абсолютно реальною через зниження вартості таких запусків. Тобто можна в найближчому майбутньому відправити в космос такі конструкції як сонячні електростанції, що складаються з багатьох сонячних панелей для того, щоб отримувати багато енергії нашої зірки.

Важливо

Діаметром 1,7 км і вагою 2 тис. тонн: на орбіті Землі з'явиться сонячна електростанція

ЄКА вже проводить два дослідження з цього приводу і вчені сподіваються у 2025 році надати уряду ЄС економічне обґрунтування будівництва космічної електростанції. За словами Піка, створення таких електростанцій буде вигідним, якщо вартість запуску 1 кг вантажів на навколоземну орбіту не перевищуватиме 1000 доларів США.

Тімоті Пік Фото: ESA

Поки що, як каже Пік, вартість запуску 1 кг вантажів становить 2700 доларів, але за допомогою ракет компанії Ілона Маска SpaceX таких як Falcon Heavy і Starship вона знизиться до 1500 і 300 доларів відповідно.

Поки що ракета-носій Falcon Heavy відправляє в космос тільки супутники, а ракета-носій Starship все ще перебуває на стадії доопрацювання, адже у квітні цього під час випробувального польоту вона вибухнула, як уже писав Фокус. Нагадуємо, що в червні відбулися нові випробування двигунів цієї мегаракети, як уже писав Фокус. Відмінною особливістю цих космічних ракет Ілона Маска є те, що вони можуть повертатися на Землю після запуску і є багаторазовими. А це знижує загальну вартість запуску вантажів у космос.

ЄКА вже проводить два дослідження з цього приводу і вчені сподіваються у 2025 році надати уряду ЄС економічне обґрунтування будівництва космічної електростанції Фото: space.com

Нова програма ЄКА під назвою Solaris націлена на створення сонячних електростанцій у космосі шляхом автоматичного з'єднання на низькій навколоземній орбіті сонячних панелей. Якщо на Землі такі електростанції можуть виробляти електроенергію тільки у світлий час доби, то в космосі в них не буде подібних обмежень. Сонячну енергію можна збирати цілодобово.

За словами Піка, передавати енергію з космосу можна на наземні електростанції за допомогою мікрохвиль. Три роки тому в уряді Великої Британії підрахували, що сонячні електростанції в космосі можуть забезпечити до 25% потреб країни в електроенергії. Але з часом цей рівень може дійти і до 100%.

Фокус уже писав про те, що передача сонячної енергії з космосу на Землю скоро стане реальністю, вважають вчені.